État de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent « Presque tous les indicateurs sont dans le rouge »

Comment se portent l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ? Les eaux se réchauffent rapidement, sont plus acides et contiennent de moins en moins d’oxygène, signalent des chercheurs québécois dans un bilan où les principaux indicateurs « sont tous dans le rouge ». Zoom sur le bilan de santé d’un écosystème appelé à subir des bouleversements importants.