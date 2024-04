Les entreprises intéressées à creuser le tunnel de six kilomètres avaient jusqu’au 1 er février dernier pour déposer une soumission, à l’issue d’un processus d’attribution en cours depuis plus d’un an.

Un contrat « le plus vite possible », dit la STM

La Société de transport de Montréal (STM) a dit lundi vouloir accorder un contrat « le plus vite possible » pour le forage du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

Depuis, le dossier est entre les mains des pouvoirs publics. « L’analyse des soumissions, de l’appel d’offres sont en cours dans la gouvernance du prolongement de la ligne bleue avec tous les partenaires », a indiqué Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM, au conseil municipal.

La Presse a déjà révélé que le consortium mené par la firme Pomerleau, baptisée Mobilité Bleu Horizon, était convaincu d’être seul sur la ligne de départ. Le groupe d’entreprises avait d’ailleurs menacé cet automne de ne pas déposer de soumission si le futur contrat n’était pas modifié selon ses demandes.

M. Caldwell répondait aux questions de l’élue d’opposition Christine Black. « Ça fait plus de deux mois qu’on attend ! », a-t-elle déploré.

Mme Black a aussi soulevé des inquiétudes quant à la construction du garage d’autobus souterrain Bellechasse, dans Rosemont-La-Petite-Patrie, un projet deux fois plus cher et deux fois plus long qu’initialement annoncé.

« Il n’y aura pas de dépassements de coûts dans la nouvelle mouture de projection des coûts », a assuré M. Caldwell. « On va s’y tenir. » Il a toutefois reconnu que le coût des infrastructures de recharge électrique du garage n’étaient pas inclus dans la facture de 584 millions.

Quant à l’échéancier, « on a encore l’objectif de livrer le centre de transport Bellechasse pour la fin 2024 », a continué l’élu.