50 000 utilisateurs cet hiver Les BIXI continueront d’être offerts toute l’année

Les BIXI continueront d’être offerts toute l’année, du moins jusqu’à nouvel ordre. Plus de 50 000 personnes ont utilisé les services de l’organisme de vélo-partage au cours de l’hiver, une moyenne de plus de 3700 déplacements par jour. Et une grande majorité des usagers a testé le vélo hivernal pour la première fois.