C’est en Estrie, en Beauce et au Nouveau-Brunswick que la visibilité sera la meilleure pour observer l’éclipse solaire totale lundi après-midi, selon Météomédia.

La Presse Canadienne

Ce qu’il faut savoir sur l’éclipse solaire du 8 avril

La chaîne prévoit une visibilité « excellente » dans ces régions. Elle ajoute que la « majorité du sud du Québec » devrait être épargnée « malgré la présence d’un système nuageux au sud de la frontière ».

La Montérégie, en revanche, pourrait quant à elle avoir un couvert nuageux.

La visibilité devrait être « bonne » dans la région de Montréal, où Météomédia prédit un « ciel voilé de quelques nuages ». Il s’agira toutefois de « nuages très minces de haut niveau qui ne bloqueront pas totalement la visibilité du soleil ».

Ces nuages pourraient en revanche « apporter une touche bien particulière à l’éclipse », dit la chaîne, puisque « des cirrus ou cirrostratus agrémenteraient l’observation en agissant comme écran de projection, modifiant les couleurs diffusées par l’éclipse ».

Météomédia anticipe une « visibilité partielle » dans le sud-est de l’Ontario et en Montérégie.

L’éclipse partielle débutera vers 14 h 15 à travers le Québec et le maximum de la totalité sera atteint vers 15 h 30. L’éclipse partielle prendra fin entre 16 h 30 et 16 h 40, selon les régions.

À Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le phénomène commence à 15 h 23 et culmine à 16 h 36. Le ciel devrait aussi être dégagé dans cette province.

Selon la météorologue Michèle Fleury, d’Environnement Canada, il s’agit d’une journée presque parfaite dans la trajectoire de l’éclipse totale.

« On est vraiment chanceux, ça va être une belle journée même assez chaude, on prévoit un maximum de 16 degrés Celsius à Montréal, donc du très beau temps », a-t-elle mentionné.

« On est chanceux parce que climatologiquement, à cette date-ci de l’année, on a seulement 30 % ou 40 % de chances d’avoir un ciel dégagé. »

Les impacts de l’éclipse se sont aussi fait ressentir dans le métro de Montréal, surtout sur la ligne jaune, en raison d’un évènement d’Espace pour la vie prévu au parc Jean-Drapeau, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Sur les réseaux sociaux, la Société de transport de Montréal (STM) avait prévenu dès le début de la journée qu’un « achalandage accru » était attendu sur les lignes jaune et orange, aux stations Jean-Drapeau, Champ-de-Mars et Place-d’Armes. Les vélos et les chiens ont d’ailleurs été interdits sur toute la ligne entre 9 h 30 et 19 h lundi pour éviter tout incident.

Des « ralentissements » étaient aussi à prévoir sur le réseau d’autobus sur l’île de Montréal en raison d’une congestion routière appréhendée en raison de l’éclipse. La STM a invité à planifier ses déplacements en conséquence.

Un peu partout dans le reste de la province, du trafic était aussi attendu en raison de l’éclipse. La Sûreté du Québec (SQ) a appelé à la prudence sur le réseau routier, invitant les usagers à s’arrêter dans une halte routière, un stationnement ou tout espace sécuritaire pour observer l’éclipse.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse