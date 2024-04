Une éclipse solaire totale traversera certaines parties du Canada lundi, offrant aux foules sur son passage une vue éblouissante de la merveille astronomique.

Jordan Omstead La Presse Canadienne

Toutefois, il ne faut pas que les nuages bloquent la vue.

Certains points d’observation populaires sur la trajectoire de totalité de l’éclipse pourraient être sous une couverture nuageuse, tandis que certaines régions du Québec et des Maritimes s’annoncent pour de belles vues.

Alors que les prévisions sont susceptibles de changer et que les météorologues exhortent les chasseurs d’éclipse à vérifier les conditions locales avant le grand moment, voici comment la couverture nuageuse se formerait lundi le long de la trajectoire de totalité de l’éclipse solaire.

Les observateurs d’éclipses au Québec devraient être plus chanceux que leurs voisins de l’ouest, a déclaré Dominic Martel, météorologue d’Environnement Canada basé à Montréal.

« Nous avons un ciel clair partout le long du trajet de l’éclipse totale, et même une éclipse partielle à la périphérie du trajet », a-t-il expliqué dimanche, en entrevue.

M. Martel a indiqué que la modélisation des derniers jours a constamment montré une importante crête de haute pression au-dessus de la province, ce qui renforce sa confiance dans les prévisions.

« La seule incertitude », a-t-il dit, est la rapidité avec laquelle les nuages de l’Ontario se déplaceront vers le sud du Québec.

Il a affirmé que les prévisions montrent que la couverture nuageuse arrivera à Montréal vers 18 h. La ville devrait connaître l’éclipse totale peu avant 15 h 30, et être complètement hors de la trajectoire de l’éclipse vers 16 h 30.

« Si ces nuages se déplacent un peu plus vite, ils pourraient apparaître vers la fin de l’éclipse, a-t-il affirmé. Mais j’en doute fortement. »

Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, un système dépressionnaire pourrait obscurcir la vue de certains observateurs d’éclipses sur l’île, a déclaré M. Martel.

Les meilleurs endroits devraient se trouver sur la côte sud et tout près du milieu de l’île, a-t-il indiqué. Toutefois, le météorologue a déclaré que les rives ouest autour de Stephenville et les zones est autour de Clarenville devraient connaître des conditions nuageuses.

La municipalité de Gander, a-t-il dit, est « vraiment au bord des nuages ».

« Peut-être qu’ils auront de la chance. »

M. Martel a précisé que la trajectoire de l’éclipse solaire totale devrait traverser un ciel généralement dégagé à travers le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la pointe du Cap-Breton et l’archipel des Îles-de-la-Madeleine.

Le même système dépressionnaire qui pèse sur Terre-Neuve avait généré une certaine incertitude plus tôt dans la semaine pour les prévisions des Maritimes. Mais, on s’attend à ce qu’il se déplace suffisamment loin de la côte à temps pour lundi, a détaillé M. Martel.

Il a ajouté que des nuages convectifs pourraient se former dans le nord de l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, mais ce sont des types de nuages qui se déplacent plus rapidement et qui comportent de nombreux trous.

« Cela ne devrait être que momentané en termes d’obstruction que cela pourrait provoquer, et je ne pense pas que cela devrait constituer un obstacle pour qui que ce soit dans cette région », a-t-il déclaré.