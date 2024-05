(Fort McMurray) Des tuyaux rouge vif épais serpentent le long des autoroutes près de Fort McMurray, où sont répandus des canons capables de projeter dans des fossés menacés d’incendie suffisamment d’eau pour remplir une piscine olympique toutes les 90 minutes.

Bob Weber La Presse Canadienne

Les tuyaux aident à protéger les bâtiments, les maisons et les passages essentiels de la ville de l’Alberta contre les flammes des incendies de forêt qui ont forcé l’évacuation de quatre quartiers. Voilà l’une des leçons apprises après l’incendie de forêt catastrophique qui a ravagé ce pôle des sables bitumineux en 2016.

« Le système a été conçu après 2016 », a expliqué Derek Sommerville, spécialiste des incendies de forêt au sein de la société albertaine Fire and Flood Emergency Services.

« Nous pouvons couvrir de grandes distances. Cela libère les ressources mobiles traditionnelles, comme les camions de pompiers et les hélicoptères pour s’occuper des zones plus prioritaires. »

Les tuyaux, d’une longueur de six kilomètres, alimentés par une batterie de pompes de 600 chevaux, sont un exemple de la façon dont l’Alberta semble mieux préparée pour faire face à de telles menaces qu’elle ne l’était il y a huit ans.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

« Ils sont assurément un peu mieux préparés avec les avis qui ont été publiés », a déclaré David Warwick, un habitant de l’un des quartiers évacués.

Lloyd Sawatzky estime également que l’approche de la province s’est améliorée. Il est venu de la communauté de Slave Lake pour aider à diriger la circulation et effectuer des contrôles dans les zones évacuées à la demande du nouveau Centre régional des opérations d’urgence.

« C’est la première année qu’ils le font », a indiqué M. Sawatzky.

Jody Butz, chef des pompiers responsable de la région de Fort McMurray, a déclaré mercredi que l’autoroute était ouverte et que la vie quotidienne se poursuivait dans de nombreux secteurs.

Néanmoins, 6600 résidants évacués resteront probablement hors de chez eux jusqu’à mardi, au moins. Le reste de la ville et les autres subdivisions environnantes restent couvertes par une alerte d’évacuation.

Un incendie au comportement différent

L’incendie de cette année brûle le sol au lieu de sauter de cime d’arbre en cime d’arbre. Même si cela signifie qu’ils ne se déplacent pas aussi vite, ces incendies peuvent brûler plus fort et être tout aussi difficiles à combattre.

À Beacon Hill, l’un des quartiers évacués, la police surveillait sous un ciel de brume légère, tandis qu’une poignée d’habitants rentraient brièvement chez eux pour récupérer des fournitures essentielles, mais oubliées, telles que des médicaments sur ordonnance. À proximité, les pompiers ont projeté du gel ignifuge orange sur les buissons.

L’incendie s’est propagé à moins de cinq kilomètres de l’intersection de l’autoroute 63 et de l’autoroute 881, la principale route sud hors de la municipalité, et à environ six kilomètres de la décharge de Fort McMurray, en périphérie de la ville.

Sa superficie s’était étendue à 210 kilomètres carrés.

Des signes encourageants

Josée St-Onge, responsable de l’information sur les incendies de forêt en Alberta, a déclaré que des vents favorables devraient repousser le feu de la ville, mais que le temps peut changer à tout moment.

Un autre incendie de forêt beaucoup plus petit s’est déclaré à environ trois kilomètres au nord de Fort McMurray, à l’ouest de l’autoroute 63 et au nord de Parsons Creek.

Les autorités affirment que ce nouvel incendie, détecté mercredi, ne constitue pour le moment aucune menace pour la communauté.

C’est la deuxième fois que Fort McMurray, une ville de 68 000 habitants, est contrainte de fuir les flammes. En 2016, un incendie de forêt surnommé « La Bête » a détruit plus de 2000 maisons et forcé 80 000 personnes à quitter la ville et ses environs.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

À Edmonton, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a sympathisé avec ceux qui sont évacués, mais elle a rappelé que la sécurité publique est primordiale. Elle a annoncé que les personnes déplacées en raison des incendies pourront recevoir 1250 $ par adulte et 500 $ par enfant après une semaine.

D’autres incendies dans l’Ouest canadien ont contraint les résidants à quitter leur domicile.

Dans le nord-est de la Colombie-Britannique, une zone élargie autour de Fort Nelson, une ville de 4700 habitants, est toujours en cours d’évacuation. Mercredi en début de soirée, l’incendie de Parker Lake couvrait quelque 127 kilomètres carrés.

Au Manitoba, environ 500 personnes sont restées à l’écart de la communauté isolée de Cranberry Portage, dans le nord-ouest.

Les autorités ont dit que l’incendie y était maîtrisé à environ 80 % et que, si les choses se passent bien, les résidants pourraient rentrer chez eux ce week-end.