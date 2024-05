(Québec) Pendant que le gouvernement Legault envisage d’interdire le cellulaire partout dans les écoles, les jeunes caquistes lui demandent de fixer à 16 ans l’âge minimal pour accéder aux réseaux sociaux.

Cette proposition fera l’objet de débats au conseil général de la Coalition avenir Québec, le 25 mai. Notons qu’elle a été amendée par la Commission politique, ce qui laisse croire à un appui de la direction du parti.

Le premier ministre François Legault avait pourtant rejeté cette idée d’une majorité numérique suggérée par le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon au début du mois. « Bon, est-ce que je viens bien d’entendre le chef du PQ nous dire : “On devrait interdire les médias sociaux pour les enfants de moins de 14 ans ?” C’est-tu ça qu’il vient de dire, là ? Est-ce que j’ai bien entendu ? C’est ça, sa suggestion ? » avait-il répondu.

C’était dans le contexte où une loi en Floride interdira aux moins de 14 ans d’ouvrir un compte sur un réseau social. La France a instauré l’an dernier une majorité numérique à 15 ans ; les moins de 15 ans ne peuvent ouvrir un compte sur un réseau social qu’avec l’accord d’un parent.

Les jeunes caquistes vont plus loin avec leur proposition, amendée par la Commission politique : « La Coalition Avenir Québec propose l’instauration d’une majorité numérique à 16 ans pour l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une vérification rigoureuse pour accéder aux sites réservés aux personnes majeures ».

« Depuis l’avènement de l’internet, l’approche privilégiée a été celle du laisser-faire, peut-on lire dans le cahier de propositions. Or, nous sommes maintenant conscients des risques que pose l’absence d’encadrement du numérique, particulièrement chez les enfants et les adolescents. […] Une vérification rigoureuse de l’âge requis pour accéder aux médias sociaux, que des spécialistes recommandent de fixer à 16 ans et aux sites réservés aux personnes majeures préserverait les jeunes de risques importants et favoriserait leur sain développement. »

Depuis le 1er janvier, le cellulaire est interdit dans les salles de classe au primaire et au secondaire. Le gouvernement envisage de le bannir partout dans les écoles.

Une proposition des jeunes caquistes, également amendée par la Commission politique, demande « d’encadrer l’utilisation et le temps d’usage quotidien des écrans dans les écoles afin que celle-ci soit de nature strictement pédagogique ».

On observe que « les écrans sont de plus en plus omniprésents dans les écoles du Québec. Malgré l’interdiction récente des cellulaires en classe, on constate que les élèves se servent toujours de ces derniers dans les aires communes, ainsi que de leurs tablettes et de leurs ordinateurs en classe. De plus, les tableaux interactifs représentent un autre élément à cette liste déjà longue des écrans dans la vie scolaire des élèves », lit-on dans le cahier de propositions.

« Ce temps, passé sur les écrans, constitue un frein à la socialisation des jeunes, essentielle à leur bon développement, en particulier à l’adolescence. Présentement, on assiste à une remise en question du rôle bénéfique des écrans en classe, qui constitue souvent une source de distraction et nuit à la concentration. Il a aussi été démontré qu’une surexposition aux écrans en bas âge nuit au développement des enfants. Limiter le temps d’écran à l’école à une utilisation pédagogique, tant en classe qu’à l’extérieur, représente un premier pas afin de réduire cette exposition grandissante et de favoriser la réussite éducative de tous les jeunes », plaide-t-on.