Les femmes qui ont souffert de diabète gestationnel pendant une de leurs deux premières grossesses, voire pendant les deux, sont ensuite nettement plus à risque de souffrir de diabète de type 2, prévient une étude publiée par une chercheuse de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

Si l’association entre le diabète gestationnel et un risque subséquent de diabète de type 2 était déjà bien connue, c’est l’une des premières fois que des scientifiques décident de le mesurer de manière plus précise, et leurs constats sont alarmants.

La docteure Kaberi Dasgupta et ses collègues ont ainsi constaté que, si on les compare aux femmes qui n’ont jamais souffert de diabète gestationnel, celles qui en ont souffert au cours de leur première grossesse avaient ensuite un risque plus de quatre fois supérieur de développer un diabète de type 2.

Ce risque était 7,5 fois plus important chez les femmes qui ont souffert de diabète gestationnel au cours de leur deuxième grossesse, et seize fois plus important chez celles qui en ont souffert lors des deux grossesses.

« On a démontré que si on fait du diabète gestationnel durant la première grossesse, on a une augmentation du risque, mais c’est moins que les femmes qui développent un diabète gestationnel pour la première fois à la deuxième grossesse, a résumé la docteure Dasgupta. Et le plus grand risque est chez les femmes qui avaient un diabète gestationnel durant les deux grossesses. »

La docteure Dasgupta et son équipe ont utilisé les données des registres administratifs de la santé et des registres des naissances et des décès du Québec pour constituer un groupe d’étude de 431 980 femmes ayant eu deux accouchements entre 1990 et 2012, qui ne souffraient pas de diabète avant ou entre leurs grossesses. Les chercheurs ont ensuite voulu savoir si elles avaient développé un diabète durant la période allant jusqu’en 2019.

Au-delà du risque accru de diabète de type 2, leurs résultats portent à croire que les femmes qui ont présenté un diabète gestationnel pendant leur première grossesse, mais pas pendant la deuxième, ont possiblement modifié leurs habitudes de vie ― alimentation, activité physique et ainsi de suite ― entre les deux.

Elles devraient maintenant être encouragées à continuer sur ce bon chemin en apprenant qu’elles ont aussi réduit leur risque futur de diabète de type 2, estiment les auteurs de l’étude.

En revanche, l’apparition d’un diabète gestationnel lors de la deuxième grossesse, mais pas lors de la première, pourrait témoigner d’une détérioration de l’état de santé de la femme entre les deux épisodes. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi le risque de diabète de type 2 est plus élevé après la deuxième grossesse qu’après la première.

« Chez les femmes qui ont eu deux diabètes gestationnels, c’est certain qu’on doit agir rapidement, mais ce n’est pas facile pour tout le monde (de modifier les habitudes de vie), surtout chez des mères et des femmes qui ont toutes ces responsabilités », a dit la docteure Dasgupta.

Il sera donc important de mettre en place des programmes de soutien pour accompagner ces femmes, a-t-elle ajouté, puisque plusieurs d’entre elles seront motivées à veiller sur leur santé, ne serait-ce que pour être en mesure de s’occuper de leurs enfants à long terme, en évitant les conséquences graves que peut entraîner un diabète de type 2.

« L’idée sera vraiment de personnaliser les soins et de ne pas penser que toutes les femmes qui font un diabète gestationnel sont les mêmes, a conclu la docteure Dasgupta. Il y a des différences entre elles et il fait vraiment y penser. »

On évalue qu’environ 10 % des grossesses seront affectées par le diabète gestationnel.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal médical JAMA Network Open.