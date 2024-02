La livraison des 18 stations du REM au centre-ville, dans l’ouest de l’île et dans la couronne nord-est toujours prévue pour la fin de 2024.

Le Réseau express métropolitain (REM) fera bientôt rouler des premiers trains « à basse vitesse » sur sa future antenne Deux-Montagnes, dont la mise en service demeure prévue à la fin 2024. Ces essais préliminaires auront lieu entre le centre d’entretien de Saint-Eustache et la future station Sainte-Dorothée.

C’est ce qu’a annoncé mercredi la filiale de la Caisse de dépôt, CDPQ Infra, dans un avis de travaux. Deux voitures rouleront sur l’antenne Deux-Montagnes, entre le 24 février et le 3 mars. NouvLR, le consortium qui construit le système de train léger, cèdera sa place sur le chantier de manière temporaire.

« En termes de vitesse, on va être à environ 60 km/h entre le centre d’entretien et Deux-Montagnes, mais ensuite, de Deux-Montagnes à la station Sainte-Dorothée, ça va rouler à maximum 30 km/h. Cela dit, on n’a pas de fréquence, donc ça se peut que les trains soient parfois à l’arrêt sur les voies », détaille la directrice des communications de CDPQ Infra, Michelle Lamarche.

L’exercice se veut « préalable » au déclenchement des essais dynamiques du REM, qui auront lieu ce printemps. La livraison des 18 stations du REM au centre-ville, dans l’ouest de l’île et dans la couronne nord-est toujours prévue pour la fin de 2024. Le chantier a été durement touché par la découverte d’explosifs présents depuis un siècle dans le tunnel du mont Royal en juillet 2020.

Ça va nous permettre de faire des vérifications techniques, notamment les balises sur les voies, l’aiguillage, la reconnaissance des quais et des stations. On va aussi inspecter les composantes des trains, comme les portes, les freins, les lumières. Michelle Lamarche, porte-parole de CDPQ Infra

Un opérateur sera présent en tout temps dans les trains, par mesure de sécurité. Le choix de ce secteur s’explique d’ailleurs par le fait que certaines voitures du REM se trouvent déjà au centre d’entretien de Saint-Eustache, ce qui facilitera leur déploiement.

Zoom sur le bruit

Selon la Caisse de dépôt, une analyse est également en cours pour « confirmer que les mesures de réduction de bruit déjà installées » sur l’antenne Rive-Sud du REM permettront le respect des limites sonores sur l’antenne Deux-Montagnes.

Du meulage acoustique, ce qui revient à polisser les rails pour réduire le bruit du frottement, a déjà été réalisé. Des absorbeurs dynamiques, qui réduisent la propagation des vibrations sur les rails, sont aussi en cours d’installation. CDPQ Infra, qui doit faire paraître un rapport prochainement sur la question, se dit confiant de pouvoir réduire le bruit des voitures d’entre 5 et 10 décibels.

Bref, des sonomètres seront « posés à des endroits spécifiques » de l’antenne Deux-Montagnes « pour capter rapidement l’effet du passage » de ces premières voitures, soutient l’organisme. Le meulage acoustique devrait être complété d’ici le printemps prochain sur ce tronçon, ajoute-t-on.

Plusieurs rencontres citoyennes devraient également avoir lieu avant le lancement des essais dynamiques, ce printemps. Quant au tracé devant relier l’aéroport au centre-ville, la livraison est prévue en 2027 seulement, des travaux de construction de la station devant d’abord avoir lieu jusqu’en 2026.