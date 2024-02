Une nuit dans le métro « On n’a pas une minute à perdre »

Ils sont les yeux du métro, mais aussi ceux qu’on n’y voit jamais. Toutes les nuits, des centaines d’employés de la Société de transport de Montréal (STM) s’affairent à réparer les problèmes de la « colonne vertébrale » de la mobilité de la métropole. Et ils ont entre trois et quatre heures, parfois moins, pour parer au plus urgent. La Presse a passé une nuit sous terre avec l’une de ces équipes.