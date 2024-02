La mairesse Valérie Plante a décidé de changer de responsable du dossier de l’itinérance, à l’heure où l’enjeu est au cœur de l’actualité.

Après deux ans responsables du dossier, l’élue Josefina Blanco passe le relais à son collègue Robert Beaudry, a annoncé la mairesse dans le cadre d’un mini-remaniement de son comité exécutif.

M. Beaudry « a passé plus d’une dizaine d’années à travailler avec les organismes de lutte à l’itinérance et donc il a cette compréhension, en plus d’un poste [de conseiller municipal] au sein de l’arrondissement de Ville-Marie », a dit Valérie Plante, jeudi, en conférence de presse. Elle a assuré qu’il ne fallait toutefois pas y voir un désaveu du travail de Mme Blanco. « Absolument pas », a-t-elle dit.

Josefina Blanco, élue dans Rosemont-La-Petite-Patrie, garde les dossiers de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des aînés. Robert Beaudry ajoute le dossier de l’itinérance à celui de l’urbanisme, qu’il détenait déjà.

Les autres poids lourds de l’administration Plante demeurent tous en place. Luc Rabouin, nommé président du comité exécutif après la démission de Dominique Ollivier, garde sa place. Il récupère les finances, tombées dans l’escarcelle de Benoit Dorais après la crise de novembre dernier.

Éric Alan Caldwell, président de la Société de transport de Montréal (STM), ne siégera plus au comité exécutif. Il pourra « se consacrer entièrement du dossier du transport collectif », a expliqué Valérie Plante.

Deux mairesses d’arrondissement font leur entrée au comité exécutif : la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne-Lalonde, sera responsable des grands parcs, alors que sa consœur de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, reçoit les ressources humaines et la lutte au racisme.

Aucun élu indépendant ou d’opposition ne fait partie du comité exécutif de Valérie Plante.