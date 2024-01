« Jeudi, entre 7 heures et 9 heures 30, on a eu le double de nos appels habituels », indique le porte-parole d’Urgences-santé, Jean-Pierre Rouleau.

La catastrophe annoncée n’a finalement pas eu lieu vendredi matin : les trottoirs et rues ne se sont pas transformés en patinoires, puisque la pluie verglaçante n’est tombée que brièvement et que la température a été plus douce que prévu.

Chez Urgences-santé, on poussait un soupir de soulagement, puisque l’épisode de verglas de jeudi matin a fait exploser le nombre d’appels, surtout en raison des chutes.

« Jeudi, entre 7 heures et 9 heures 30, on a eu le double de nos appels habituels », indique le porte-parole de l’organisme, Jean-Pierre Rouleau.

Nombre d’appels reçus le 25 janvier 2024 7 h à 8 h : 84

8 h à 9 h : 110

Nombre d’appels habituels : 40 par heure en moyenne

« Environ 25 % des appels concernaient des chutes, intérieures et extérieures. Nous avons terminé la journée avec 1200 appels, dont 172 pour des chutes », poursuit M. Rouleau.

Le volume d’appels moyen est généralement de 900 à 1000 par jour.

Lors du précédent épisode de verglas, le 11 janvier dernier, Urgences-santé avait reçu 1400 appels en une seule journée.

Quand le volume d’appels augmente ainsi, l’organisme doit rappeler des employés au travail en temps supplémentaire et prendre d’autres mesures pour répondre à la demande, mais on prévient la population que le temps d’attente peut être plus long pour les appels non urgents.

Du côté de la Ville de Montréal, on se réjouissait aussi de voir que la couche de verglas n’était pas aussi épaisse que prévu.

« Tout se déroule selon le plan : on a fait de l’épandage préventif toute la nuit. Nos rues et trottoirs sont sécuritaires en ce moment », indiquait le porte-parole Philippe Sabourin en milieu d’avant-midi.