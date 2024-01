La responsable du déneigement au sein de l’administration Plante a elle-même chuté sur un trottoir glissant de Montréal, au lendemain du cocktail météo du 11 janvier dernier.

Maja Vodanovic a admis au conseil municipal, lundi soir, qu’elle avait elle-même été victime de la glace persistante.

« Moi aussi je suis tombée. Ma secrétaire est tombée », a-t-elle dit. « C’était vraiment incroyablement glissant et impossible et très, très épais. »

Plus tôt pendant la même séance du conseil municipal, Mme Vodanovic avait affirmé que la glace qui couvrait les trottoirs de Montréal était si épaisse, dans la foulée du cocktail météo du 11 janvier, que la situation était « impossible à régler » rapidement.

Elle a assuré que les équipes de la Ville avaient fait tout en leur pouvoir pour rendre les trottoirs plus sécuritaires. Urgences-Santé a rapporté 1400 appels aux ambulanciers pour des chutes sur des trottoirs en quelques jours seulement, un record récent.

« Il n’y avait pas 3 à 4 mm de glace comme on a parfois après un verglas. Il y avait 3 à 4 pouces de glace. Et ça prend 2 à 3 passages de [chenillettes à trottoirs] Bombardier pour régler la situation », a fait valoir Mme Vodanovic devant ses collègues élus.

La situation est le résultat de la météo changeante de début janvier, a-t-elle expliqué. « Samedi [le 6 janvier] et dimanche [le 7 janvier], on a reçu 15 cm de neige, ensuite 17 cm de neige le mardi. Après ces plus de 30 cm de neige, il a fait 5 degrés Celsius et tout a fondu. On a reçu 18 mm de pluie, ça a continué à fondre », a décrit l’élue. Puis, « ça a gelé pendant la nuit. C’était absolument impossible de déglacer le jeudi matin, c’était impossible. Parce que la glace était prise entre deux andins. Même si on avait mis du sel avant, il était fondu. Si on avait mis du sable, il était au fond. »

Montréal a même réassigné certaines équipes du chargement de la neige vers le déglaçage des trottoirs. « Est-ce qu’on peut faire mieux pour les trottoirs dans une autre situation ? Absolument », a dit Mme Vodanovic.

Cette dernière répondait aux questions du maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, très critique envers l’état des trottoirs.

L’élu d’opposition a souligné qu’une élue du comité exécutif, Marianne Giguère, avait récemment critiqué les impacts sur le déneigement de la politique de mutualisation des équipements de déneigement.

« Le service de la concertation des arrondissements, qui chapeaute les opérations neige, a tenté une mutualisation des appareils, pour rééquilibrer les ressources en voir si des économies étaient possibles », a écrit Mme Giguère sur Facebook, le 19 janvier dernier. « C’est logique sur papier, mais sur le terrain, ça semble causer des baisses de services pour certains arrondissements. On est là-dessus. »