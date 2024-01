Un prolongement de métro et un tramway sur la table

Le prolongement du métro et la construction d’un tramway jusqu’au centre-ville font partie des scénarios considérés pour offrir du transport en commun au sud-ouest de Montréal.

Des options moins ambitieuses, comme un service rapide par bus (SRB) de 8 kilomètres entre le métro Angrignon et la 32e avenue à Lachine, sont aussi sur la table.

Ces scénarios ont été rendus publics lundi par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui commence ces jours-ci ses consultations pour son projet du « grand Sud-Ouest », une transposition de l’extrémité ouest de la fameuse « ligne rose » promise par Valérie Plante en 2017.

« L’ARTM et ses partenaires étudient six scénarios de tracés et de mode de transport structurant pour répondre aux besoins de la population », a affirmé Patrick Charpentier, qui mène le projet au sein de l’organisation. L’ARTM veut « le bon mode au bon endroit ».

Cinq des six scénarios correspondent à une nouvelle ligne de tramway ou de SRB. L’autre scénario préconise un prolongement de la ligne verte à l’ouest de la station Angrignon. Dans tous les cas, ces lignes desserviraient un « tronçon commun », situé entre le métro Angrignon et la 32e avenue à Lachine.

Scénarios à l’étude ARTM Scénario de ligne de tramway ou SRB à l’étude

ARTM Scénario de ligne de tramway ou SRB à l’étude

ARTM Scénario de ligne de tramway ou SRB à l’étude

ARTM Scénario de prolongement du métro à l’étude

ARTM Scénario de ligne de tramway ou SRB à l’étude

ARTM Scénario de ligne de tramway ou SRB à l’étude 1 /6











Deux des scénarios poussent davantage vers le centre-ville : l’un jusqu’au métro Lionel-Groux, l’autre jusqu’au métro Square-Victoria. Trois des scénarios rallongent vers l’Ouest pour arriver jusqu’à la Gare Dorval.

La population de ces secteurs de Montréal est appelée à se prononcer sur son scénario favori par le biais d’une plateforme virtuelle. Des rencontres publiques d’information sont aussi prévues à Verdun, LaSalle, Dorval et Lachine cette semaine et la semaine prochaine.

Cette consultation devait se tenir l’automne dernier, mais avait été suspendue à la demande de Québec.