Le pont de l’Île-aux-Tourtes retrouvera bientôt une troisième voie de circulation. Dès lundi prochain, deux voies seront dorénavant disponibles vers Vaudreuil-Dorion et une vers Montréal. La gestion dynamique de la circulation dans le sens de l’heure de la pointe prendra toutefois fin pour des raisons de sécurité.

C’est ce qu’a annoncé jeudi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) dans un communiqué, en précisant que les travaux de réparation d’une portion de la dalle endommagée du pont sont maintenant achevés.

Ces dernières semaines, deux voies du pont avaient été fermées coup sur coup en raison de dommages découverts sur la structure, qui n’en comptait plus que deux sur six. Plusieurs mesures d’atténuation ont été prises en urgence, dont la gratuité d’autobus et de trains, en plus du péage suspendu sur l’autoroute 30.

Sous pression, Québec avait confirmé au début du mois de décembre le lancement des travaux du nouveau pont, qui doit être partiellement mis en service – avec cinq voies sur six – en décembre 2026. Si tout se passe bien, les six voies seraient ensuite prêtes à la fin de 2027, pour un coût total de 2,3 milliards, incluant une piste polyvalente pour les cyclistes et les piétons.

Bref, à court terme, une troisième voie rouvrira dès lundi prochain. En tout temps, deux voies iront vers Vaudreuil-Dorion et une autre vers Montréal.

Autrement dit, la gestion des voies en fonction de l’heure de pointe prendra fin, puisque « l’espace nécessaire à la poursuite des travaux de renforcement des poutres ne permet pas d’augmenter la largeur des voies de circulation pour le moment », affirme le ministère.

D’après le ministère, le choix de conserver deux voies vers Vaudreuil-Dorion a été fait en fonction des « périodes de congestion ayant été plus importantes » vers cette municipalité au cours des dernières semaines.

Ce qui s’en vient

Le gouvernement soutient toutefois qu’une reconfiguration de la circulation est prévue avec l’ouverture d’une troisième voie », par exemple des ajustements à la glissière de sécurité ainsi que des travaux de marquage. Il faudra d’ailleurs prévoir des entraves durant la nuit de jeudi à vendredi et de dimanche à lundi pour procéder à ces changements.

En cas de tempête hivernale, la troisième voie pourrait devoir être temporairement fermée pour laisser les déneigeuses faire leur travail de façon sécuritaire, prévient-on toutefois.

Pour la suite, d’autres voies pourraient rouvrir dans les prochains mois, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de soutien, mais rien n’est encore acquis.

Entre-temps, la bonification du service de train et l’utilisation de l’accotement par les autobus (UAB) sur l’autoroute 40 Ouest resteront en place, assure Québec, en rappelant que de nouveaux arrêts à la gare Hudson, sur la ligne 11 Vaudreuil-Hudson, sont en place depuis le 8 janvier.

La gratuité des trains et des autobus, elle, demeurera en place pour le mois de janvier, mais prendra fin au tournant du mois de février. Des « rabais tarifaires avantageux » pourraient toutefois être mis de l’avant à ce moment. On ignore encore ce qui est prévu à cet égard.

Enfin, à compter de lundi, la suspension du péage sur l’autoroute 30 sera maintenue vers l’est, mais seulement entre 5 h 30 et 9 h 30 du lundi au vendredi. Sur l’autoroute 20, les autorités reverront par ailleurs à nouveau la synchronisation des feux de circulation pour faciliter la circulation vers Montréal.