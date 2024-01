Le projet de reconstruction du pont d’étagement Rockland, l’un des plus achalandés de Montréal, inquiète la population et les élus d’Outremont, qui craignent que la prochaine mouture de la structure ne continue d’envoyer chaque jour des milliers de véhicules de transit dans des quartiers à forte densité résidentielle.

« Notre crainte, c’est que ça soit une consécration de ce qui se passe aujourd’hui », dit Louis Pistono, résidant de l’avenue Davaar, dans l’arrondissement d’Outremont, depuis 33 ans.

Chaque matin, dès 5 h 30, M. Pistono entend des véhicules rouler à 60 ou 70 km/h dans sa rue résidentielle limitée à 30 km/h.

C’est le paradis de la vitesse. C’est incroyable. Le radar pédagogique est dans le rouge. Ils s’en foutent, il n’y a pas de conséquences. Louis Pistono, résidant du secteur

Ensuite viennent les milliers de camions et de véhicules, dont une importante proportion arrive de Laval et de la couronne nord de Montréal et transite par l’arrondissement pour atteindre le centre-ville de Montréal.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

« On parle de milliers et de milliers de véhicules par jour. Et chaque année, c’est pire que l’année précédente. Pourquoi on doit accepter de vivre comme ça ? »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE De nombreux automobilistes transitent par Outremont pour atteindre le centre-ville de Montréal.

Alain Roy, son voisin, est d’accord. « On a l’impression que notre qualité de vie est sacrifiée pour donner la rue à des gens qui ne veulent même pas être ici, qui veulent juste gagner 5 ou 10 minutes dans leur journée. »

Laurent Desbois, maire de l’arrondissement d’Outremont, note que 25 000 véhicules par jour empruntent le pont Rockland, un nombre qui a beaucoup augmenté ces dernières années.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Laurent Desbois, maire d’Outremont

C’est essentiellement une sortie de l’autoroute 15 qui se déverse dans Outremont. C’est un non-sens complet. Laurent Desbois, maire d’Outremont

Selon le maire, 80 % des demandes des citoyens de l’arrondissement au sujet de la sécurisation des rues des secteurs résidentiels et autour des écoles sont liées à la circulation de transit qui vient du pont Rockland.

« C’est un fléau. Il y a 4500 véhicules par jour qui passent sur l’avenue Davaar, et 9000 par jour qui passent sur l’avenue McEachran, deux rues où habitent des familles. Les trottoirs sont pleins d’enfants. Ce ne sont pas des rues qui ont été faites pour recevoir autant de véhicules. »

« Comme en 1960 »

En octobre, la ville-centre a rencontré les résidants et les élus d’Outremont afin de partager sa vision pour la nouvelle mouture du pont d’étagement Rockland, qui doit être mis en chantier en 2030, car la structure actuelle, érigée en 1966, arrive en fin de vie. Les coûts de réalisation de la structure pourraient s’élever à 200 millions de dollars.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le pont d’étagement Rockland, dans Outremont

Le projet présenté à ce moment comprenait quatre voies de circulation motorisée, comme c’est le cas aujourd’hui, en plus de l’ajout d’un lien piétonnier et d’un lien cyclable.

« Ça m’a surpris énormément. On met l’auto au cœur des déplacements, comme en 1960 », dit M. Desbois, ajoutant que la ville-centre doit selon lui donner une orientation aux fonctionnaires et aux consultants afin qu’ils proposent des solutions « modernes » au problème du transport dans ce secteur.

« On travaille sur notre Plan local de déplacements [PLD], et on veut sécuriser le secteur pour les citoyens, mais s’il y a autant d’autos, on ne règle pas le problème. »

Marie-Chantal Doucet, résidante d’Outremont qui organise un groupe de citoyens opposés à la reconstruction à l’identique, note qu’il faut agir pour éliminer le transit sur le pont Rockland. « La circulation est déjà intolérable, alors avec une reconstruction à l’identique, ça va encore augmenter le transit dans nos petites rues », dit-elle.

Pas à l’identique

Robert Beaudry, conseiller de la Ville, membre du comité exécutif et membre du conseil d’agglomération de Montréal, note que la Ville planche sur plusieurs projets à Montréal pour faciliter les transports dans la métropole, dont celui du futur pont d’étagement Rockland.

« On parle d’une infrastructure autoroutière qui va être remplacée, dit-il. On veut favoriser les autres types de déplacement, et aussi favoriser le développement résidentiel et les logements sociaux dans ce secteur. »

Les options présentées aux citoyens en octobre dernier étaient des « options préliminaires », note M. Beaudry.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Robert Beaudry, conseiller de la Ville de Montréal

On a travaillé avec Outremont, avec Mont-Royal. On va revenir en 2025 avec des présentations de concepts, l’aménagement final, la géométrie de la rue, le nombre de voies, etc. On est en train de les travailler. Robert Beaudry, conseiller de la Ville de Montréal

M. Beaudry dit que la version du projet qui sera présentée en 2025 n’aura pas quatre voies de circulation motorisée, et donc qu’une réduction de la place prévue pour les véhicules motorisés sur la structure est à prévoir.

« Est-ce que ce sera deux voies ? Est-ce que ce sera deux voies, avec une voie d’autobus ? Ce n’est pas encore finalisé. Chose certaine, on veut éviter l’auto solo, on veut des déplacements sécuritaires pour tous. »

L’élu note que la compétence de la sécurité des déplacements est partagée entre l’arrondissement et la ville-centre.

« Il faut travailler main dans la main. J’ai hâte de voir le PLD d’Outremont, pour l’instant, il n’y en a pas. Nous, on continue de sécuriser, on continue de bien planifier. »