Une rupture de conduite d’eau a forcé la Ville de Montréal à intervenir d’urgence rue Saint-Antoine, tout près du Palais des congrès. L’évènement détecté dimanche en fin de journée ne serait pas lié aux fortes pluies, mais engendre tout de même la fermeture de deux voies sur l’artère.

« On a constaté une fuite sous le pavage en fin d’après-midi dimanche, vers 15 h. On va devoir procéder à la fermeture de l’aqueduc, puis à une excavation en vue d’une réparation le plus rapidement possible », a expliqué lundi le porte-parole administratif de la municipalité, Philippe Sabourin.

Une dizaine de bâtiments ont donc perdu leur alimentation en eau pendant plusieurs heures. La fuite survenue sur une conduite d’environ 12 pouces, a surtout causé un trou apparent dans la chaussée dans la rue Saint-Antoine, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain, a pu constater La Presse.

Des travaux de réparation de la chaussée devraient d’ailleurs être lancés d’ici mardi et pourraient prendre quelques jours.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Cette nouvelle rupture a eu lieu dans un secteur particulièrement délabré du centre-ville. Le trou est situé directement en face de l’ancien magasin de musique Steeve.

On ignore encore la cause exacte de cet évènement, mais puisqu’il est initialement survenu dès dimanche après-midi, au moment où la pluie n’était pas encore arrivée dans la métropole, il ne serait toutefois pas dû à une surcharge d’eau dans les installations hydriques de la Ville. Les évaluations effectuées dans les prochains jours en diront plus sur les circonstances exactes de l’affaire.

« Quand un bris en souterrain survient, il peut parfois arriver que la pierre de remblais, autrement dit la fondation de la chaussée, soit en quelque sorte lessivée ou lavée par l’eau. Ça va alors occasionner un léger affaissement de la chaussée. C’est toutefois plutôt anormal », explique M. Sabourin à ce sujet.

Dans l’immédiat, deux voies ont été fermées par mesure préventive dans la rue Saint-Antoine du côté nord. Une seule voie de circulation sera donc maintenue en direction est jusqu’à ce que la situation rentre dans l’ordre.

Même le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est rendu sur place pour sécuriser les lieux, alors que des ouvriers s’affairaient à colmater le trou dans la chaussée.

PHOTO PATRICK-SANFAÇON, LA PRESSE La police s’est rendu sur place pour sécuriser les lieux.

Un secteur délabré

Cette nouvelle rupture a eu lieu dans un secteur particulièrement délabré du centre-ville. Le trou est situé directement en face de l’ancien magasin de musique Steeve.

Le bâtiment étant à l’abandon depuis des années, sa façade a dû être renforcée par un imposant échafaudage afin d’éviter son effondrement. Celui-ci est en place depuis trois ans maintenant.

Dans la voie voisine au trou, la Ville doit refaire l’asphalte de la rue plusieurs fois par année. En effet, les rails du tramway abandonné il y a 70 ans percent régulièrement la chaussée, créant d’imposants nids-de-poule. Outre ces problèmes d’infrastructures, un campement de sans-abri a poussé à proximité dans le parc de La Presse. Plusieurs tentes à moitié effondrées constellent l’endroit.

Même s’il n’y est pas lié, cet évènement survient alors que de fortes quantités de pluie s’abattaient lundi sur le Québec. À Montréal, un record vieux de 20 ans a déjà été battu, au moment où l’espoir d’un Noël blanc semble plus faible que jamais.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse