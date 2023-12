Il faudra finalement attendre à 2024 pour connaître les résultats des travaux pour réduire le bruit du Réseau express métropolitain (REM). Le chantier se poursuivra de nuit jusqu’au retour des Fêtes, les conditions météo des dernières semaines ayant « ralenti » certaines opérations, affirme CDPQ Infra.

« Les travaux d’installation des absorbeurs dynamiques et de meulage acoustique se poursuivront au cours des prochaines semaines. Les conditions météo des dernières semaines ont notamment ralenti l’installation des absorbeurs dynamiques », explique la directrice des relations avec les médias de l’organisation, Michelle Lamarche, par courriel.

Son groupe sera en mesure de fournir une première analyse des résultats des travaux sur le bruit « en début d’année 2024 », ajoute-t-elle.

D’après les premières mesures prises par les sonomètres installés sur les voies, « nous sommes confiants que les mesures d’atténuation identifiées nous permettront de réduire le bruit aux passages des voitures entre 5 et 10 dBA », explique toutefois Mme Lamarche à ce sujet.

Vendredi dernier, CDPQ Infra avait annoncé que ses interruptions de service planifiées ne seraient plus nécessaires en soirée, du dimanche au jeudi. Depuis le 15 octobre, le REM ne circulait plus après 22 h le soir entre les stations Panama et gare Centrale pour réaliser les travaux liés au bruit. Ceux-ci devaient initialement s’échelonner sur six semaines.

La filiale de la Caisse de dépôt avait annoncé à la fin du mois de septembre que du meulage acoustique serait réalisé sur les rails d’ici novembre. Cela revient essentiellement à polisser les rails pour réduire le bruit du frottement avec le train lors de son passage.

Des absorbeurs dynamiques devaient aussi être ajoutés d’ici décembre afin de réduire la propagation des vibrations sur les rails. C’est cette dernière mesure qui prend finalement plus de temps que prévu, mais elle pourra être réalisée de nuit, entre 1 h 30 et 5 h 30, sans affecter les heures de service du REM. L’ajout de nouveaux murs antibruit a par ailleurs déjà été exclu par CDPQ Infra pour réduire le bruit du train.

Plus tôt, cet été, des mesures prises par La Presse avec un sonomètre avaient permis de constater que le bruit généré par le REM dépasse régulièrement les 70 décibels, notamment dans le quartier Pointe-Saint-Charles, parfois même la barre des 75 décibels.

La situation avait alors préoccupé la Santé publique de Montréal, mais aussi bon nombre de riverains exaspérés par le dérangement de leur quotidien, forçant la Caisse de dépôt à déclencher une campagne de tests sonores. C’est à l’issue de celle-ci que la décision d’effectuer de nouveaux travaux a été prise.

Ultimement, les travaux d’atténuation du bruit devraient coûter « quelques millions, moins de dix », avait indiqué le président et chef de la direction, Jean-Marc Arbaud, qui n’y voit pas d’enjeu budgétaire.