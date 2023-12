« Avec de la pluie et des températures au-dessus du point de congélation pour les deux prochains jours, il faudra repartir de zéro pour avoir des patinoires prêtes à temps pour Noël », a indiqué dimanche l’attaché de presse au cabinet de la mairesse Philippe Massé.

La pluie et les températures au-dessus du point de congélation risquent de faire en sorte que « plusieurs patinoires ne seront pas praticables » d’ici Noël, regrette la Ville de Montréal. Celle-ci promet qu’elle multipliera les efforts dans les prochains jours pour aller le plus rapidement possible.

« Avec de la pluie et des températures au-dessus du point de congélation pour les deux prochains jours, il faudra repartir de zéro pour avoir des patinoires prêtes à temps pour Noël », a indiqué dimanche l’attaché de presse au cabinet de la mairesse Philippe Massé, en réponse à nos questions.

Il soutient que les équipes des arrondissements « feront le maximum pour relancer des patinoires, mais que leurs efforts seront tributaires de la météo de la prochaine semaine ».

Or, comme La Presse le rapportait samedi, l’espoir d’un Noël blanc risque de fondre comme la neige d’ici mardi en raison d’un important système qui remontera la côte est des États-Unis, apportant de 25 à 80 millimètres de pluie au Québec selon les régions. De Montréal à Québec, tout le long de la vallée du Saint-Laurent, de 30 à 50 millimètres de pluie sont prévus entre dimanche soir et lundi soir.

En fin de soirée dimanche, entre 3 et 5 millimètres de pluie s’étaient accumulés à travers la province, a indiqué Dominic Martel, météorologue pour Environnement Canada. La pluie devait s’intensifier au courant de la nuit et encore plus lundi. La région de Charlevoix, notamment, pourrait recevoir jusqu’à 100 millimètres d’eau. Des vents violents fouettent aussi la pointe de la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord.

Pendant ce temps, le mercure, lui, sera très doux la plupart du temps. Dans la métropole, il fera par exemple 9 degrés Celsius lundi, puis zéro au thermomètre le lendemain. La pluie laissera ensuite place au soleil à compter de mercredi, mais toujours avec du temps relativement doux.

Bref, « on peut donc concevoir, comme à Québec, que plusieurs patinoires ne seront pas praticables d’ici le congé des Fêtes », regrette M. Massé. Il rappelle néanmoins que la patinoire de l’esplanade Tranquille, dans le Quartier des spectacles, qui est réfrigérée, est déjà ouverte et le demeurera pour accueillir les familles.

« C’est décourageant »

« D’habitude, on patine à ce temps-ci, mais les deux dernières années, c’est difficile pour les ingénieurs de patinoires », déplore Pierre-Luc Murphy. Ce Mirabelois prépare une patinoire dans sa cour arrière depuis 2018, pour le plaisir de ses enfants et du voisinage.

« C’est du travail, et on n’ose pas trop regarder la météo parce que c’est décourageant », souligne-t-il. Cette année, il a parti sa patinoire il y a environ une semaine. Elle a été utilisée trois fois. « À ce moment-là, ils n’annonçaient pas [la température] qu’ils annoncent aujourd’hui », explique-t-il.

Son fils de 12 ans est particulièrement déçu de ne plus pouvoir patiner, ajoute le père de famille. Une déception qui s’ajoute à l’oisiveté liée à la grève des enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), depuis le 23 novembre.

Au même titre que sa patinoire maison, les patinoires publiques de Mirabel risquent aussi d’être impraticables en raison de la température. « Avec la pluie, là, c’est sûr qu’elles sont fermées », lance M. Murphy.

Des options malgré tout

L’an dernier aussi, la grande majorité des 200 glaces extérieures de Montréal avaient été fermées en raison de la pluie et du redoux durant une bonne partie du congé des Fêtes. L’entretien des glaces extérieures devient un défi de plus en plus grand avec les changements climatiques. Des citoyens demandent d’ailleurs depuis plusieurs années à la Ville d’investir davantage dans la réfrigération des patinoires extérieures.

Il est possible de suivre l’état des patinoires municipales au quotidien, sur le site de la Ville de Montréal. Pour l’instant, très peu d’entre elles sont encore arrosées ou même resurfacées. En fait, seules celles qui sont réfrigérées ou qui bénéficient d’une infrastructure particulière sont ouvertes, comme les patinoires « Bleu blanc rouge » de la Fondation des Canadiens de Montréal pour l’enfance.

À Montréal, on en retrouve notamment dans Ahuntsic-Cartierville et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. À noter : la patinoire du lac aux Castors, sur le mont Royal, sera également ouverte pour les amateurs de patin.

La Ville de Québec a aussi confirmé ce week-end au quotidien Le Soleil qu’il serait difficile d’ouvrir les patinoires à temps pour Noël.

En ligne, la Ville indique que pour ouvrir une patinoire sécuritaire, la température extérieure doit se situer à -15 degrés Celsius pendant trois jours consécutifs et qu’idéalement, le soleil et la pluie se fassent rares, ce qui ne sera pas le cas pendant encore un bon moment dans la capitale. À Montréal, il faut idéalement une accumulation de 10 centimètres de neige au sol et des températures sous les -5 °C pendant trois jours.