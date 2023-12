De Montréal à Québec, en suivant le corridor de la vallée du Saint-Laurent, de 30 à 50 millimètres de pluie sont prévus entre dimanche soir et lundi soir.

L’espoir d’un Noël blanc risque de fondre comme la neige d’ici mardi en raison d’un important système qui remontera la côte est américain apportant de 25 à 80 millimètres de pluie au Québec selon les régions.

Au même moment, les régions plus au nord et à l’est de Québec, y compris dans Charlevoix et dans la Réserve faunique des Laurentides, dans la région de la Capitale-Nationale, pourraient quant à elle recevoir jusqu’à 80 mm de pluie.

Les secteurs plus au sud tels l’Estrie et la Beauce auront à peine plus de chances, elles qui pourraient voir tomber environ 25 mm de pluie d’ici lundi soir.

Une fois les précipitations passées, les températures pourraient grimper bien au-delà des moyennes saisonnières pour atteindre 10 degrés Celsius à Montréal et à Québec et même 14 degrés Celsius en Estrie et en Beauce. Dans ces dernières régions, des records de chaleur pour un 18 décembre pourraient d’ailleurs être battus, explique le météorologue à Environnement Canada Julien Chartrand.

Certaines régions touchées par des inondations à ce temps-ci de l’année doivent également être sur leurs gardes alors que « les températures douces provoqueront la fonte du couvert neigeux ce qui pourrait contribuer davantage au ruissellement et hausser le niveau de certaines rivières », prévient l’agence fédérale.

Des nappes de brouillard pourraient accompagner cette pluie, précise-t-elle également.

Un Noël vert

En tenant compte des importantes quantités de pluie et de la température chaude à venir, les chances de vivre un Noël blanc diminuent considérablement, annonce à regret Julien Chartrand.

« Malheureusement, les chances sont assez fortes pour que ce soit un Noël vert puisqu’il n’y a pas, à moyen terme, de système d’importance qui laisserait de la neige. Si cela doit arriver, ce serait vraiment sur la peau des fesses, le 23 ou le 24 », explique-t-il.

Environnement Canada considère qu’un Noël peut être qualifié de blanc s’il est possible de mesurer 2 cm de neige au matin du 25 décembre. Or, seuls certains secteurs au Québec, telles les Hautes-Laurentides et les hauteurs de Charlevoix, peuvent espérer voir leurs tapis blancs survivre au redoux annoncé dans les prochains jours.

Et encore, « ça ne sera pas de la belle neige, mais plutôt une couche de neige qui a fondu et reglacé », précise Julien Chartrand.

Les Montréalais ont toutefois été choyés dans les dernières années alors qu’il faut remonter à 2020 pour retracer le dernier Noël vert qu’a connu la métropole. Environnement Canada estime aujourd’hui qu’il y a une chance sur trois que les cadeaux y soient déballés alors qu’on peut apercevoir la pelouse par la fenêtre.

C’est une autre histoire pour la Capitale-Nationale où la probabilité d’un Noël blanc est d’environ 90 %. Le dernier Noël vert y a d’ailleurs été enregistré en 2015.

L’an dernier, les Québécois avaient passé Noël entourés d’un épais tapis blanc, le résultat d’un intense blizzard qui en avait aussi privé des dizaines de milliers d’électricités en plus de faire plusieurs morts dans le nord-est des États-Unis.