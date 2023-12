Joyeux Noël ou joyeux temps des Fêtes ? Joyeux Noël parce que c’est ça qu’on fête ? Joyeux temps des Fêtes parce que ceux qui ne fêtent pas Noël fêtent quand même ?

Sapin naturel ou sapin artificiel ? Lequel choisir pour avoir un Noël vert ? Arracher de sa forêt un arbre qui pourrait y vivre 600 ans, pour deux semaines dans notre salon avant de finir broyé ? Acheter un sapin artificiel et installer chez soi un monument à la gloire du plastique ?

Envoyer des cartes de Noël ou ne pas envoyer des cartes de Noël ? Prendre le temps d’écrire à la main ses vœux du temps des Fêtes, dans une belle carte choisie spécialement pour le destinataire, qu’il risque de recevoir le 8 janvier ? Envoyer une carte électronique rapidement qui risque de finir dans ses courriels indésirables ?

Décorer ou ne pas décorer ? Agrémenter sa maison de lutins, de couronnes, de branches, d’une crèche, de boules et de lumières ? Avoir l’air du père dans Le sapin a des boules, passer pour un gros quétaine et tuer la planète ?

Père Noël ou pas père Noël ? Faire rêver ses enfants, en leur faisant croire à ce vieil homme bon qui récompense les enfants sages ? Les tromper avec la fake news de sa traversée céleste du pôle Nord jusqu’à votre demeure ?

Voir les étoiles dans leurs yeux quand ils le rencontrent au centre commercial pour lui révéler la liste des cadeaux qu’ils veulent recevoir ? Entendre leurs cris d’effroi quand ils s’assoient sur ses genoux et qu’ils se rendent compte que c’est un vieux monsieur qu’ils ne connaissent pas ? Stimuler leur imagination en leur racontant que durant la nuit du 24 au 25, il va passer par la cheminée pour venir déposer leurs cadeaux au pied de l’arbre ? S’étonner plus tard qu’ils croient, dur comme fer, à n’importe quelle théorie du complot, dont celle d’extraterrestres entrant chez eux la nuit pour les remplacer ? Encourager un personnage qui symbolise la générosité et l’amour des enfants ? Encourager un homme blanc de plus de 60 ans, étendard de la société de consommation ?

Cadeaux ou pas de cadeaux ? Manifester notre amour pour nos proches en leur offrant des petites douceurs ? Polluer l’environnement d’objets inutiles dont vos proches ne sauront pas quoi faire ? Prendre plaisir à leur choisir une gâterie correspondant à leurs goûts, en magasinant dans les petites boutiques durant des heures ? Prendre la première suggestion qui apparaît quand on google les mots « cadeaux pas chers » et la faire venir par Amazon ?

Et si on répond cadeaux, cadeaux emballés ou pas emballés ? Faire monter le désir et l’excitation en remettant son offrande dans un joli papier coloré qu’on a plié avec grand soin ? Gaspiller du papier dans le seul but de le déchirer et de le mettre dans un sac vert ? Choisir de mettre le cadeau dans un sac cadeau réutilisable ? Le sac cadeau réutilisable dont la personne se sert pour rapporter son cadeau chez elle et qu’elle jette aux poubelles ?

Demander à ses enfants de rédiger une liste de cadeaux de Noël ou pas ? Connaître les goûts de ses enfants et être certain de leur faire plaisir ? Faire de ses enfants des bébés gâtés qui pensent que tout leur est dû ?

Inviter le plus de monde possible ou le moins de monde possible ? Inviter toute la parenté, comme dans le bon vieux temps, et se claquer un burn-out à tout préparer, à tout cuisiner, à tout ramasser, et une faillite à tout payer ? Faire croire qu’on a la COVID et passer les Fêtes seulement avec sa bulle ? Voir du monde qu’on ne voit pas souvent, pour rendre ça plus spécial ? Voir le monde qu’on voit tout le temps, parce que le monde qu’on ne voit pas souvent, il y a une raison pour laquelle on ne le voit pas souvent, qui nous saute aux yeux quand on le voit ?

Faire une dinde ou ne pas faire de dinde ? Faire une dinde parce qu’à Noël, c’est de la dinde ? Ne pas faire de dinde à cause des conditions inhumaines, ou plutôt les conditions dindumaines, dans lesquelles elles sont élevées ? Faire une dinde même si on n’aime pas la dinde, mais, une fois par année, on peut ben se forcer ? Ne pas faire de dinde, même si on aime la dinde, parce que tous les experts nous disent de faire un magret de canard ou des pétoncles au prosciutto, même si on ne raffole ni du canard ni des pétoncles ?

Étrenner ou ne pas étrenner ? S’acheter de nouveaux vêtements pour se sentir en beauté et épater la parenté ? Ne pas s’acheter de nouveaux vêtements qu’on ne porterait qu’une seule fois parce que des pantalons rouges ou une jupe à paillettes, on ne porte pas ça en télétravail ?

Aller dans la parenté ou ne pas aller dans la parenté ? Profiter du congé des Fêtes pour renouer avec les membres de la famille qui habitent en région éloignée ? Polluer l’atmosphère avec tout le gaz dépensé pour aller voir des gens qui, s’ils nous aimaient tant que ça, viendraient nous voir ?

Aller dans le Sud ou ne pas aller dans le Sud ? Fuir tout ce qui nous énerve du temps des Fêtes, la musique, le party, les oncles colons, pour aller dans le Sud et retrouver au soleil tout ce qui nous énerve du temps des Fêtes, la musique, le party et les oncles colons qui ne sont même pas les nôtres ?

Tellement d’interrogations ! Tellement d’angoisses qu’on n’avait pas avant. Les Fêtes, c’est rendu aussi compliqué que notre système de santé ou d’éducation. C’est la nouvelle religion, la remise en question. Rien contre. Se questionner, ça rend intelligent.

L’important, c’est de ne jamais oublier que, quoi qu’on fasse au temps des Fêtes, on le fait pour aimer. C’est la réponse à toutes les questions. Aimer les autres et s’aimer soi-même.

Bonne préparation, c’est dans une semaine !