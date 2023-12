La pluie qui s’est abattue sur une bonne partie du Québec dimanche se poursuivra jusqu’à lundi, où elle devrait se transformer en neige. Une bordée à l’allure de tempête hivernale dans certaines régions, prévient Environnement Canada.

En soirée dimanche, le bilan des précipitations est de 10 à 15 millimètres de pluie tombés sur le Québec depuis la nuit dernière, a indiqué Dominique Martel, météorologue pour Environnement Canada.

Les averses ne sont toutefois pas terminées et devraient se poursuivre jusqu’à lundi. Entre 15 et 20 millimètres de pluie additionnels sont attendus à travers le Québec. En Gaspésie et sur la Côte-Nord, de 30 à 40 millimètres de pluie additionnels pourraient même s’accumuler.

La nuit dernière, les précipitations ont rendu la chaussée glacée dans plusieurs régions de la province, notamment Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la région des Escoumins, Baie-Comeau, la Manicouagan, la Réserve faunique des Laurentides, Charlevoix, La Tuque, Montmagny, Sept-Îles, le parc de la Gaspésie, Matane et Sainte-Anne-des-Monts, selon un résumé météorologique d’Environnement Canada.

La présence de glace a forcé la fermeture de plusieurs routes locales. En fin de journée dimanche, la route d’Obedjiwan, entre le Lac-Ahuapmushuan et La Tuque, était toujours fermée en raison des conditions météorologiques difficiles.

De la pluie à la neige

Ces précipitations sonnent-elles le glas d’un possible Noël blanc ? Ne désespérez pas. Dès lundi, la pluie devrait se transformer en neige dans une bonne partie de la province, explique M. Martel.

Dès la fin de la nuit, la pluie va transitionner vers la neige pour Montréal, l’Estrie et le Centre-du-Québec. La transition devrait se faire au courant de l’avant-midi vers l’est, dont le Bas-Saint-Laurent.

« C’est un corridor où des quantités significatives de neige sont attendues, soit 15 centimètres de neige ou plus », affirme M. Martel.

Les quantités de neige devraient toutefois varier : environ 5 centimètres pour Montréal, entre 5 et 10 centimètres pour la Montérégie et le Centre-du-Québec, et 10 centimètres dans la région de Québec. D’autres régions, comme l’Estrie et le Bas-du-Fleuve, pourraient recevoir jusqu’à 20 centimètres de neige.

Les vents pourraient toutefois se lever en début d’après-midi, donnant à cette bordée de neige une allure de tempête hivernale par endroit, prévient le météorologue.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les précipitations de pluie se transformeront en neige lundi.

« Lundi, la baisse des températures sous 0 °C et la présence de forts vents pourraient rendre les conditions routières difficiles. Faites preuve de prudence, limitez vos déplacements ! », avertit aussi le MTQ.

Pour compliquer la vie, une alerte de pluie verglaçante est aussi en vigueur à partir de lundi soir pour les secteurs d’Amqui, de la vallée de la Matapédia, du parc des Laurentides, de Matane et de Sainte-Anne-des-Monts, ajoute M. Martel.

Un redoux et des flocons

Des bandes d’averses de neige devraient balayer la province mardi, laissant quelques centimètres ici et là, indique Dominique Martel.

Puis, au courant de la fin de semaine prochaine, un redoux est attendu dans le sud du Québec, avec un mélange de pluie et de neige.

Le météorologue s’attend à un Noël blanc pour un grand nombre de régions du Québec, voire toutes. Il faudra cependant voir de quelle façon le prochain redoux affectera le couvert de neige.