L’ex-policier Doug Hurley a remporté une victoire décisive dimanche soir contre le parti de la mairesse Valérie Plante lors d’une élection partielle dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

Celui qui a œuvré au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) durant 30 ans a obtenu 78,42 % des votes, soit un total de 3208 votes. Son opposant, Ghassan Baroudi, de Projet Montréal, a pour sa part récolté 21,58 % des voix, soit 883 votes.

« Mes premiers mots vont aux résidants qui m’ont accordé leur confiance et aux bénévoles qui m’ont soutenu tout au long de ma campagne », s’est réjoui M. Hurley au moment du dévoilement des résultats. « J’ai hâte de me mettre au travail pour améliorer la qualité de vie de la communauté, de la rassembler et de lui donner la voix qu’elle mérite à l’hôtel de ville de Montréal », a ajouté ce résidant de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève depuis 37 ans.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

« Je suis très enthousiaste de l’arrivée de Doug au sein de notre caucus », a déclaré Aref Salem, chef d’Ensemble Montréal. « C’est un homme proche de sa communauté, qui va travailler dans l’intérêt des résidants, des commerçants et des agriculteurs. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CLUB OPTIMISTE DE L’ÎLE BIZARD Doug Hurley

Sur les réseaux sociaux, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a tenu à féliciter Doug Hurley pour sa victoire.

Notre administration ne laisse personne derrière et c’est avec enthousiasme que nous travaillerons en collaboration avec le nouveau maire pour livrer efficacement les projets en cours. Valérie Plante, mairesse de Montréal, dans un communiqué

« Je tiens également à saluer Ghassan Baroudi, qui a dignement représenté notre équipe. Merci pour ton travail et tout le temps que tu as consacré à écouter tes concitoyennes et tes concitoyens », a-t-elle aussi écrit sur X.

Le candidat de Projet Montréal Ghassan Baroudi a aussi félicité son adversaire en ligne, tout en remerciant son équipe. « Bien que le résultat ne soit pas celui escompté, les cinq dernières semaines ont été une expérience formidable, a-t-il exprimé dans un communiqué. J’ai eu l’immense privilège d’aller à la rencontre de mes concitoyennes et concitoyens pour échanger sur notre milieu de vie exceptionnel. Tout au long de la campagne, j’ai été entouré d’une équipe remarquable, je leur en suis profondément reconnaissant. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’école primaire Jonathan-Wilson faisait partie des cinq lieux de vote dimanche.

La prestation de serment de M. Hurley aura lieu le 22 décembre, à l’hôtel de ville de Montréal.

Jour de vote

L’élection partielle dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a eu lieu en raison de la démission, l’été dernier, de Stéphane Côté, élu en 2021 sous la bannière d’Ensemble Montréal.

Seuls deux candidats étaient en lice : l’ex-policier Doug Hurley faisait face, du côté de Projet Montréal, à Ghassan Baroudi, un cadre du domaine du génie-conseil.

PHOTO FOURNIE PAR PROJET MONTRÉAL Ghassan Baroudi

M. Baroudi n’en était pas à sa première tentative de représenter ses concitoyens. Il a été candidat indépendant aux élections locales en 2017, avant de se présenter en 2021 sous les couleurs du Mouvement Montréal de Balarama Holness. L’an dernier, il a donné 100 $ à Ensemble Montréal, les adversaires de Projet Montréal. Il est toutefois impliqué avec Projet Montréal depuis 2016.

Depuis août dernier, le poste de maire de l’arrondissement est vacant en raison de la démission de Stéphane Côté, qui disait avoir atteint sa « limite personnelle ». Il avait cité des inquiétudes quant à des signaux reçus concernant sa santé ainsi que « la réalité de la politique municipale ».

Au total, 4142 électeurs sur les 13 956 admissibles ont choisi de faire entendre leur voix. Dimanche dernier, lors du vote par anticipation, 10 % d’entre eux s’étaient rendus aux urnes, soit une proportion « un peu plus importante » qu’en 2017, où ce chiffre avait été de 8,3 %.

En 2021, toutefois, 17,6 % des électeurs s’étaient déplacés lors des deux journées de vote par anticipation qui avaient été prévues. Cette année-là, le taux final de participation avait été de 49 %. Cette fois-ci, il n’est que de 29,7 %.

Le nouveau maire sera en fonction jusqu’aux prochaines élections municipales générales, prévues en novembre 2025.

Selon les plus récentes données, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève est l’arrondissement le moins populeux de Montréal, avec moins de 20 000 habitants.

En 2021, les électeurs de l’arrondissement avaient congédié leur maire précédent, Normand Marinacci, par une marge d’environ 15 points de pourcentage. Ce dernier siégeait sous la bannière de Projet Montréal.

Avec Philippe Teisceira-Lessard, La Presse