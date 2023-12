La Société de transport de Montréal s’ajuste à L’Île-des-Sœurs, où des usagers dénonçaient que les nouveaux circuits d’autobus se connectant au Réseau express métropolitain (REM) allongeaient les temps de parcours. Le service sera prolongé le soir et le week-end sur la ligne 168 dès le 8 janvier. Un nouveau parcours verra aussi le jour.

« Nous sommes conscients que les changements liés à la refonte du réseau d’autobus ont nécessité beaucoup d’adaptation de la part de nos clients depuis l’été dernier », avoue d’emblée le président de la société de transport, Éric Alan Caldwell, dans un communiqué.

Dès la fin août, La Presse avait rapporté que la frustration des usagers était palpable depuis la refonte de la STM à L’Île-des-Sœurs, adoptée dans la foulée de l’arrivée du REM, le 31 juillet dernier. Plusieurs s’inquiétaient notamment que la ligne 168 – le principal parcours à L’Île-des-Sœurs – passait maintenant toutes les 30 minutes dans plusieurs secteurs, un délai nettement plus élevé qu’avant l’arrivée du train léger.

Cette ligne demeurera à une fréquence de 30 minutes, mais sera maintenant en activité plus tard en soirée, la semaine, ainsi que durant toute la journée le week-end. Le nouvel horaire sera donc officiellement du lundi au vendredi, entre 5 h et 1 h, ainsi que les samedis et dimanches, entre 6 h et 1 h.

Tout cela fera par ailleurs en sorte que la ligne 176 terminera dorénavant son activité à 21 h en soirée la semaine. Sa fréquence variera de 10 à 30 minutes, selon la période de la journée, affirme la STM, qui précise que « puisque la 168 sera maintenant en service la fin de semaine, la 176 sera en service entre 11 h et 19 h, les samedis et les dimanches, à une fréquence variant entre 20 et 30 minutes ».

Place à la 872

Une nouvelle ligne, la 872, fera quant à elle son apparition avec pour objectif de faciliter les déplacements entre le secteur Marguerite-Bourgeoys/du Golf, la ligne verte du métro de Montréal et la Cité du multimédia.

La ligne sera toutefois unidirectionnelle pour l’instant. Elle sera en service les jours de semaine, avec une fréquence aux 30 minutes. Pendant l’heure de pointe du matin, elle ira en direction de Montréal et en fin d’après-midi, elle fera le sens inverse, en direction de L’Île-des-Sœurs.

Aux dires de la société, ces ajustements demeurent « temporaires », dans l’attente du prolongement du REM vers la ligne verte et l’ouest de Montréal, toujours prévu à la fin de l’année 2024. La station Griffintown, elle, est attendue en 2027 selon l’échéancier actuel de CPDQ Infra, le gestionnaire du train léger.

D’ici là, certaines « tactiques de communications » seront mises en place à L’Île-des-Sœurs pour faciliter les déplacements des usagers, avance la société. Des commis seront aussi déployés sur le terrain pour accompagner la clientèle et l’inviter à planifier ses déplacements d’avance.

Sur Facebook, l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs a parlé jeudi d’une « grande victoire pour tous les efforts consentis ces derniers mois ». D’autres usagers ont également applaudi l’annonce de nouvelles mesures.

« Je tiens à remercier la STM d’avoir tenu compte des besoins et préoccupations exprimés par la population dans les derniers mois, en adaptant son offre de services », a réagi jeudi la mairesse de l’arrondissement de Verdun, qui regroupe aussi L’Île-des-Sœurs. Elle s’est notamment réjouie que « la nouvelle ligne 872 offrira une meilleure desserte durant les heures de pointe ».