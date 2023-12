« On a fait une demande formelle au REM pour ouvrir les portes qui mènent vers le REM », a indiqué Richard Hylands, propriétaire de la Place Bonaventure, ce qui permettrait un passage plus facile et rapide pour les usagers.

La Place Bonaventure a formellement demandé au REM d’ouvrir un chemin plus direct et plus rapide entre sa station gare Centrale et le métro Bonaventure, dans l’espoir de juguler le flot de voyageurs en transit qui se perdent dans le Montréal souterrain.

L’immeuble a même déjà entamé des travaux d’aménagement.

La Presse avait rapporté fin novembre qu’un raccourci reliant les deux stations – via Place Bonaventure – était difficilement accessible. Cet « accès plus rapide et direct » devait pourtant être « offert aux futurs usagers, entre la station du REM de la gare Centrale et la station de métro Bonaventure », promettait CDPQ Infra en 2017.

Le projet pourrait renaître de ses cendres.

« On a fait une demande formelle au REM pour ouvrir les portes qui mènent vers le REM », a indiqué Richard Hylands, propriétaire de la Place Bonaventure à travers son entreprise Kevric.

En attendant, « on crée un vestibule » pour diriger les gens, a-t-il ajouté, faisant référence à des travaux en cours ces jours-ci. « Le problème actuellement, c’est qu’on a du monde qui sont continuellement perdus dans Place Bonaventure, parce qu’ils ne savent plus où ils sont. »

CDPQ Infra ouvert

Pour la première fois, CDPQ Infra se dit ouvert à la possibilité d’ouvrir ce raccourci au grand public, à condition de « maintenir les exigences de sécurité ».

« Nous constatons des changements d’habitude des usagers et nous reconnaissons qu’il y a une demande de la part des usagers de pouvoir également entrer à partir de la Place Bonaventure », a indiqué Michelle Lamarche, directrice des communications de l’organisation. « CDPQ Infra travaille activement avec ses partenaires afin de faire progresser ce dossier, au regard des demandes des passagers. »

Elle a souligné que CDPQ Infra « a uniquement un droit de sortie dans cet espace ».

Le raccourci part de l’extrémité sud du quai du REM à la gare Centrale, passe par Place Bonaventure et suit un long corridor en ligne droite jusqu’à la station Bonaventure. L’auteur de ces lignes a effectué ce trajet en 2 minutes et 37 secondes, contre 4 minutes et 1 seconde en passant par le chemin officiel via la gare Centrale, beaucoup plus tortueux.

Le trajet est difficilement accessible, en raison des décisions de CDPQ Infra. Aucune signalisation ne l’indique dans une direction, alors qu’il se bute à une porte verrouillée dans l’autre.

Au départ, ce chemin devait permettre le transit des personnes à mobilité réduite. En date d’aujourd’hui, elles doivent toujours sortir à l’extérieur pour passer du métro au REM (et vice-versa).

Après la publication de l’article de La Presse sur l’existence du raccourci, la mairesse de Montréal avait appelé les partenaires à trouver une solution dans ce dossier.

« Tout le monde doit pouvoir se déplacer facilement à Montréal, peu importe sa condition », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Nous poursuivons nos échanges avec CDPQ Infra et la STM pour qu’ils accélèrent leur travail en vue d’assurer l’accessibilité universelle du REM. »