Devant une situation devenue critique au pont de l’Île-aux-Tourtes, où il ne reste plus que deux voies de circulation, Québec lance officiellement les travaux de construction de la nouvelle structure. Celle-ci doit être partiellement mise en service en 2026, mais le gouvernement ne cache pas qu’il souhaite accélérer le pas.

C’est ce qu’a confirmé lundi le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, après avoir reçu les plus récentes évaluations environnementales du gouvernement fédéral au cours des derniers jours.

Jusqu’ici, les travaux se déroulaient en « phase préparatoire » ; autrement dit, le chantier se limitait à des tâches comme le déboisement ou encore le déplacement de marchandises. Dès ce lundi, le site entrera maintenant en phase de réalisation, avec en premier lieu l’enrochement dans l’eau qui sera réalisé au cours des prochaines semaines pour préparer l’installation des pieux du futur nouveau pont.

Initialement, Québec souhaitait démarrer ces travaux durant la saison estivale, mais les délais liés aux autorisations ont pris plus de temps que prévu. « Là, l’entrepreneur est bien au fait qu’on veut accélérer le plus possible le chantier sans bien sûr affecter la sécurité des travailleurs », a assuré le directeur des communications de la ministre, Maxime Roy, à ce sujet.

Ce projet, qui a connu plusieurs hausses de coût et qui est maintenant évalué à 2,3 milliards comme le révélait La Presse en avril, consiste à construire un nouveau pont au nord de l’infrastructure actuelle, qui sera ensuite démantelée.

Dans chaque direction, il y aura à terme trois voies de circulation pour les automobiles et les camions, de même qu’un accotement de quatre mètres pouvant être utilisé par des autobus. Une « piste polyvalente » de même largeur sera également aménagée pour les vélos et les piétons. Ultimement, le nouveau pont fera une dizaine de mètres de large de plus que le pont actuel.

Ce dernier devrait être partiellement mis en service d’ici décembre 2026, avec cinq voies sur six fonctionnelles, selon l’échéancier actuel. Il faudra toutefois attendre à décembre 2027 pour pouvoir utiliser les six voies de la nouvelle structure.

En réflexion dans l’immédiat

Le gouvernement se dit par ailleurs en réflexion pour soulager la congestion sur le pont actuel de l’Île-aux-Tourtes, qui n’aura plus qu’une seule voie par direction pour plusieurs semaines. Deux voies ont en effet été fermées coup sur coup dans les derniers jours, en raison de dommages découverts sur la structure.

À court terme, « le pont reste sécuritaire », assure l’entourage de la ministre des Transports. « On l’a fermé en 2021 et on n’hésiterait pas à le refermer s’il y avait un enjeu, voire à interdire la circulation des camions au besoin », dit M. Roy.

Depuis lundi, le service de train sur la ligne exo 11 est déjà entièrement gratuit pour les passagers embarquant aux gares Hudon, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot. Des départs supplémentaires ont aussi été ajoutés à l’horaire du train, de même qu’une centaine de départs d’autobus qui étaient déjà en vigueur sur les circuits 7,10, 35 et 40 gérés par exo.

Plusieurs rencontres ont eu lieu ce week-end entre la ministre Guilbault et des élus municipaux pour déterminer d’autres mesures d’atténuation, à la demande de la députée locale Marilyne Picard. « Toute la question des feux sur le boulevard urbain de la 20, on est en train de regarder ça et de voir comment on pourra fluidifier la circulation », affirme en ce sens Maxime Roy.

En entrevue la semaine dernière, la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, avait aussi souhaité que Québec entre en contact avec les responsables des applications comme Waze et Google Maps pour « éviter un nouveau cauchemar » dans les quartiers. « La dernière fois, on l’avait vu, les applications suggéraient de passer dans les petites rues résidentielles pour gagner du temps. Ça avait donné des impacts terribles dans les quartiers », disait-elle.

Une demande a aussi été formulée au gouvernement pour que les deux voies demeurant ouvertes soient dans le même sens durant les heures de pointe. Cela soulève des enjeux de sécurité, mais une analyse est en cours. Des discussions ont aussi lieu avec l’Association du camionnage (ACQ) et la Sûreté du Québec (SQ).

Au ministère des Transports, on rappelle par ailleurs que le débit automobile réduit normalement de 10 000 voitures par mois, en moyenne, en décembre et en janvier sur le pont de l’Île-aux-Tourtes. Cette baisse devrait aider à stabiliser la situation, fait-on valoir.

Pour alléger la congestion entraînée par cette fermeture, les automobilistes sont invités par le MTMD à privilégier le transport collectif/ou à emprunter l’autoroute 20. Les camionneurs sont pour leur part conviés à prendre un détour par l’autoroute 30, dont le péage sera gratuit pendant toute la durée de la fermeture.

