La mairesse de Montréal a rappelé à l’ordre sa commissaire à la lutte au racisme, mercredi, au lendemain d’appels à sa démission en provenance de la communauté juive.

Dans les dernières semaines, Bochra Manaï aurait partagé sur Instagram des publications propalestiniennes d’un groupe ayant célébré les attentats du Hamas contre Israël. Elle a aussi fait un parallèle entre l’intervention israélienne à Gaza et le génocide rwandais.

« Les fonctionnaires municipaux et les commissaires ont un devoir de réserve et on s’attend à ce qu’il soit respecté. Ce message a été livré à madame Manaï », a indiqué le cabinet de la mairesse Plante via l’attachée de presse Catherine Cadotte.

Madame Manaï ira à la rencontre de toutes les communautés touchées par le conflit. Il y a clairement un lien de confiance à renforcer. Le cabinet de la mairesse Valérie Plante

Mardi, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) réclamait le départ pur et simple de Mme Manaï.

« Le silence et l’inaction de la commissaire antiraciste après une semaine historique de terrorisme antisémite sont choquants », a déploré Eta Yudin, vice-présidente de l’organisme. « La réponse de Mme Manaï aux cocktails Molotov frappant les institutions juives : le silence. Sa réponse aux balles qui ont frappé des écoles juives : le silence encore. »

Mme Manaï a répondu via une lettre ouverte dans laquelle elle condamne les violences islamophobes et antisémites des dernières semaines. Elle explique aussi avoir pris part à une manifestation soutenant un cessez-le-feu à titre personnel.

« Je rappelle, encore une fois, que mon rôle à la Ville de Montréal, comme fonctionnaire, concerne le changement interne et que je n’ai pas un rôle de représentation publique », a-t-elle fait valoir. « J’ai été nommée pour travailler avec l’ensemble de l’appareil municipal pour accélérer la transformation pour une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques. Cette mission elle m’habite, et j’y consacre tous mes efforts et mes énergies. »

Bochra Manaï a été nommée commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en 2021. Sa nomination avait été contestée, car deux ans plus tôt, elle avait été l’un des visages de la contestation de Loi sur la laïcité de l’État. Elle avait notamment affirmé que le « Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes ».