Réfection du tunnel La Fontaine Le ras-le-bol des citoyens

« C’est tout simplement trop. » Depuis la fermeture d’un des deux tubes du pont-tunnel il y a un an, des résidants aux abords du pont Jacques-Cartier, pourtant à des kilomètres du chantier, constatent avec inquiétude la hausse du nombre de voitures dans leurs rues. Non seulement la circulation de transit a augmenté, mais le nombre d’accidents et de collisions mortelles a augmenté. Dans l’est de Montréal, les habitants du quartier Mercier souffrent eux aussi des travaux dans le tunnel.