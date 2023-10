Après l’incendie mortel du Vieux-Montréal Le service des incendies serre la vis aux propriétaires délinquants

Depuis la mort de sept personnes dans le brasier qui a détruit un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal en mars dernier, le Service de sécurité incendie affirme être plus sévère envers les propriétaires délinquants, en plus de faire des inspections plus nombreuses et mieux ciblées.