La Ville de Montréal a décidé de déneiger elle-même les rues d’une partie du centre-ville et de Rosemont, l’hiver prochain, après avoir été surprise par des soumissions trop gourmandes du secteur privé.

Deux appels d’offres ont ainsi été carrément annulés, au début de l’automne. Ce sont les cols bleus qui déneigeront chaussée et trottoirs au cœur du quartier des affaires, par exemple, alors que la tâche était confiée depuis longtemps à des entrepreneurs.

« On veut vraiment envoyer un signal au marché qu’on n’acceptera pas n’importe quel prix exagéré », a affirmé l’élue responsable du dossier, Maja Vodanovic, en entrevue téléphonique avec La Presse. « C’est vraiment un message qu’on ne se laissera pas avoir. »

Le plus bas soumissionnaire pour le contrat du centre-ville (entre Atwater et De Bleury) proposait de faire le travail pour 15 millions, alors que la soumission s’élevait à 1 million pour le transport de neige dans Rosemont–La Petite-Patrie. Montréal n’a pas précisé la somme qu’elle aurait considérée comme acceptable.

Pour l’ensemble de la Ville, environ 50 % du déneigement est effectué chaque hiver par les cols bleus, alors que l’autre 50 % est confié au privé. Les annulations récentes d’appels d’offres « représentent un total de 60 km à déneiger, soit une infime partie des 4100 km de rues qui constituent le réseau montréalais », précise Montréal.

« Si ça marche bien, on va continuer »

Mme Vodanovic, aussi mairesse de Lachine, a indiqué que cette décision force tout de même les équipes de cols bleus à se réorganiser et la Ville à acheter du nouveau matériel.

« On n’avait pas l’équipement nécessaire, mais on l’a tout acheté et tout est rentré à temps. On est vraiment contents de ça, a-t-elle affirmé. On a tout l’équipement nécessaire pour déneiger en régie. […] Si ça marche bien, on va continuer comme ça. »

À la réunion du conseil municipal de mardi, les élus montréalais ont notamment voté en faveur de l’achat de huit tracteurs à neige afin d’équiper les cols bleus.

Ces derniers, qui militent depuis longtemps pour une réduction de la sous-traitance à Montréal, sont contents de la décision. De 35 à 40 cols bleus auxiliaires, qui sont normalement mis à pied pour l’hiver, devraient pouvoir continuer de travailler grâce à cette décision.

« Nous accueillons favorablement l’annulation de deux appels d’offres pour le déneigement », a indiqué le président Jean-Pierre Lauzon, dans une déclaration écrite. « Nous sommes aussi satisfaits de la décision de la Ville de Montréal de faire faire le déneigement par nos membres cols bleus. C’est vraiment dans l’intérêt de tous les citoyens. Ils ont droit à un service efficace et c’est ce que nous leur offrons à meilleur coût. »

Un entrepreneur surpris

Jason Imbeault est directeur du déneigement chez CMS Entrepreneur, le plus bas soumissionnaire pour le contrat du centre-ville.

« On a été surpris en voyant ça », a-t-il témoigné, assurant que sa soumission de 15 millions correspond au prix du marché en 2023. Ses concurrents ont d’ailleurs soumis des prix sensiblement plus élevés, a-t-il souligné. « C’est un gros secteur, un secteur important. C’est probablement dans les plus difficiles de Montréal, donc c’est sûr que ça fait en sorte que moins d’entrepreneurs peuvent y aller. Il faut en général que ce soit du monde d’expérience. »

« Je ne pense pas qu’ils font vraiment des économies », a-t-il ajouté, en souhaitant bonne chance aux cols bleus qui devront effectuer ce travail. « J’ai bien hâte de voir la qualité du service. »