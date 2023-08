Laval emboîte le pas à Montréal et autorise la consommation « modérée » d’alcool dans certains parcs municipaux, pour autant qu’elle soit accompagnée d’un « repas complet ». Les barbecues seront aussi autorisés par le fait même. À Longueuil, toutefois, ces deux interdictions demeurent pour le moment en vigueur.

« On vise à dynamiser nos parcs et à les rendre encore plus vivants. On veut en faire des lieux de rassemblements pour les Lavallois et les Lavalloises, où ils peuvent faire des barbecues en famille et déguster un verre en plein air », a indiqué mardi le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui se réjouit de rejoindre « ce que plusieurs villes permettent déjà ».

Pour le moment, c’est dans le cadre d’un projet pilote, lancé sans tambour ni trompette à la fin juin, que la Ville teste actuellement l’alcool et les barbecues dans un parc. À ce jour, on peut boire un verre en mangeant dans les aires de pique-nique des parcs Bernard-Landry, Berthiaume-du-Tremblay, Légaré, Champfleury, Jolibourg, Centre de la Nature et Prévost. De l’affichage vient d’ailleurs d’être ajouté dans ces secteurs. C’est donc essentiellement le même principe que sur l’île de Montréal.

M. Boyer invite toutefois les Lavallois à y consommer « de façon responsable », pour ne pas nuire à la qualité de vie des résidants. Son administration insiste d’ailleurs sur le fait que la consommation d’alcool n’est autorisée que lorsqu’elle accompagne « un repas complet, c’est-à-dire composé de divers aliments en quantités substantielles ».

Quant aux barbecues, ceux-ci doivent être utilisés sous certaines conditions. D’abord, seuls les appareils au butane, au propane avec un bonbonne de 20 livres maximum ou au charbon sont pour l’instant autorisés. Ils doivent aussi avoir leur propre extincteur de type ABC d’au moins 2,5 livres à portée de main.

Les citoyens sont par ailleurs invités à déposer leurs cendres dans des bacs à cendre métalliques qui ont été identifiés à cette fin dans les zones de pique-nique, comme c’est déjà le cas dans plusieurs parcs sur l’île de Montréal.

À Longueuil, il demeure jusqu’ici « interdit de transporter, de consommer ou de vendre des boissons alcooliques dans les parcs situés sur le territoire de la ville de Longueuil ». « Les barbecues et les feux sont également interdits dans les parcs », lit-on sur le site de la Ville.

Des exceptions existent toutefois. Il est notamment permis de consommer des boissons alcoolisées accompagnant un repas au parc de la Cité, au parc St. Mark et dans le carré Saint-Jean-Baptiste.

On ne peut toutefois consommer dans les aires de jeux pour enfants, y compris modules de jeux et jeux d’eau, ainsi que dans les aires aménagées pour la pratique d’activités sportives ou encore dans tout bâtiment, voire un chalet de parc ou un stationnement.