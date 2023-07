L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a dévoilé lundi le nouveau plan des transports en commun dans le Grand Montréal qui inclura dorénavant les stations de train de banlieue, du REM et du SRB-Pie IX.

Ce nouveau plan remplacera progressivement celui déjà affiché dans les stations de métro et pourra également être consulté dans les stations de métro et du REM, dans les terminus d’autobus, dans les gares de trains et les stationnements incitatifs.

Une couleur et un trait distinctifs sont attribués aux différentes lignes de transport structurant.

« La mise en place de ce plan est une étape incontournable et nécessaire pour une vision métropolitaine de la mobilité à long terme. Ce plan contribue à faciliter les déplacements dans l’ensemble des services de transport collectif de la région », explique-t-on dans un communiqué publié lundi.

« Aujourd’hui, notre métropole est plus mobile, verte et accessible que jamais grâce au développement de moyens de transport en commun structurants ! », s’est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter, en réaction au dévoilement de la nouvelle carte.

Le lancement de cette nouvelle carte a lieu dans le cadre d’un grand projet d’harmonisation de la signalétique métropolitaine lancé en 2018 par l’ARTM.

Chaque jour de la semaine, 1,5 million de déplacements se font à bord des transports publics dans la région métropolitaine selon les chiffres de l’organisation.