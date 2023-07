Ce sera bientôt le grand départ pour le premier tronçon du Réseau express métropolitain (REM). Le train léger attendu par plusieurs ouvrira officiellement ses portes dès le 31 juillet. Des « ajustements ultimes » continueront néanmoins d’être faits dans les prochaines semaines en vue du jour J.

CDPQ Infra a confirmé vendredi qu’à « la lumière des résultats obtenus au cours de cette période de tests intensifs », la date d’ouverture au public du REM entre les stations Brossard et gare Centrale sera le 31 juillet. Le train léger verra donc officiellement le jour un lundi.

Dans un communiqué, le propriétaire du train léger précise toutefois que la marche à blanc, cet exercice lancé à la fin du mois de juin qui consiste à exploiter le système à sa fréquence et sa vitesse normale sans aucun usager, se poursuivra au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Un préavis de 30 à 45 jours avait été donné le 26 juin aux sociétés de transport, en vue d’une mise en service.

Poursuivre les tests « permettra aux équipes de procéder aux ajustements ultimes pour offrir une expérience optimale à la clientèle », soutient CDPQ Infra.

Celle-ci précise au passage que les futurs clients peuvent s’informer dès vendredi des détails du nouveau service sur le site web du REM. « Dans les prochaines semaines, le REM mettra également en place des outils additionnels de communication pour accompagner les usagers », souligne-t-on.

Transition pour le transport collectif

Avec ce premier tronçon, entièrement automatisé et équipé de portes palières, on verra donc la mise en service des cinq stations. L’antenne Rive-Sud offrira un accès au centre-ville de Montréal en moins de 18 minutes depuis Brossard, avec un service aux 2 minutes 30 en heure de pointe et aux 5 minutes durant la journée.

Cela signifie aussi que la refonte des réseaux du Réseau de transport de Longueuil (RTL), d’exo et de la Société de transport de Montréal (STM) pourront se mettre en branle dès le 31 juillet.

Les trois sociétés de transport avaient annoncé ces derniers mois qu’elles entameraient une refonte majeure de leurs réseaux pour se préparer à l’arrivée du REM. Au RTL, notamment, plusieurs lignes locales seront bonifiées autour des futures stations, mais aussi à l’extérieur des périodes de pointe, tandis que de nouveaux trajets verront le jour pour mieux desservir les usagers.

Pour exo aussi, le REM marquera un « grand changement », puisque ses autobus ne pourront plus emprunter le pont Samuel-De Champlain pour se rendre au centre-ville. L’organisme profitera de l’occasion pour redévelopper complètement son offre entre les banlieues, comme annoncé précédemment.

La STM, de son côté, avait annoncé en avril que son réseau d’autobus serait transformé à L’Île-des-Sœurs afin de rendre « plus efficaces » les correspondances avec la future station du REM qui s’y trouvera. L’administration Plante avait alors dit y voir l’occasion de « changer le mode de vie » orienté d’abord vers la voiture dans le secteur.

Au cours de son chemin vers la mise en service, le premier tronçon du REM aura donc été reporté à trois reprises. Le système de train léger avait de nouveau été décalé ce printemps. Ce tronçon devait à l’origine être inauguré à la fin de 2021. Le coût total du projet, lui, ne sera dévoilé qu’après le lancement. Il devrait dépasser les 7 milliards de dollars annoncés jusqu’ici. Selon nos informations, une hausse de la facture de 30 % ne peut être exclue à ce stade-ci.

Au cours des 12 derniers mois, il y avait eu électrification complète des 16,6 kilomètres de l’antenne Rive-Sud, incluant sur la traversée du pont Samuel-De Champlain.

Le REM prévoit l’aménagement, au total, d’un réseau de 26 stations qui vise à relier sur 67 kilomètres à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Il est prévu que les voitures du REM soient en service tous les jours, 20 heures par jour, et qu’elles seront connectées aux trois principales lignes du métro de Montréal.

Avec La Presse Canadienne