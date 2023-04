La piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve demeurera fermée pendant près de deux mois cet été, en raison de travaux de resurfaçage. Le lien cyclable avec la Rive-Sud demeurera toutefois ouvert durant toute la durée du chantier.

C’est ce qu’a annoncé la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) dans une déclaration, jeudi avant-midi. L’organisme reconnaît d’emblée que « la saison 2023 fera face à certains changements ». Des travaux de « resurfaçage complet » du circuit auront un « impact considérable sur la circulation active et véhiculaire sur l’île Notre-Dame, ainsi que sur le vélo d’entraînement », indique le groupe.

Toujours en appel d’offres, ces travaux doivent se tenir en deux phases durant lesquelles il sera interdit de circuler sur le circuit. La première phase se tiendra du 10 juillet au 1er septembre, et la deuxième se déroulera du 25 septembre au 24 novembre. Entre ces deux phases, le Triathlon Esprit et le Marathon BENEVA pourront se tenir comme prévu.

Ces fermetures s’ajoutent d’ailleurs au blocage du circuit déjà annoncé entre le 29 mai et le 24 juin, en raison du Grand Prix du Canada qui sera tenu à Montréal.

La SPJD affirme que les travaux auront ultimement pour impact « d’améliorer l’expérience et la cohabitation sécuritaire des usagers en plus de corriger l’ergonomie du circuit afin de respecter les normes de la Fédération internationale de l’automobile ».

Vers le printemps 2024

En principe, ce vaste chantier devrait se terminer au printemps 2024. En plus de la qualité de la surface, l’appel d’offres prévoit également améliorer « l’éclairage de certaines zones du circuit en s’appuyant sur la technologie DEL ».

D’ici peu, une « signalisation claire » sera affichée aux abords du circuit afin d’informer les usagers sur les fermetures à venir. Des mises à jour fréquentes seront aussi faites sur le site web du parc Jean-Drapeau.

Au-delà du circuit Gilles-Villeneuve, la Société se réjouit toutefois de « conserver une offre solide en matière de mobilité en maintenant le lien cyclable Rive-Sud ouvert durant toute la durée des travaux ». Ce lien est fréquenté́ par un peu plus de 200 000 cyclistes sur une base annuelle.

L’organisme bonifiera également l’offre des « Cyclovias », des évènements réservés aux cyclistes, patineurs et coureurs sportifs, en plus de commencer leur saison plus tôt. Jusqu’au 18 mai prochain, ces activités auront dorénavant lieu deux fois par semaine, les mercredis et jeudis.