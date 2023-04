La Ville de Montréal se penchera sur la prolifération des faux guides touristiques, non certifiés, qui offrent des tours guidés aux visiteurs dans les rues de la métropole.

« J’ai été interpellé très récemment par l’association des guides touristiques sur le fait qu’il y avait un enjeu à Montréal à ce sujet, et je les rencontre lundi prochain, » a indiqué le responsable du développement économique au comité exécutif, Luc Rabouin, lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

« Nous allons discuter des actions qu’on peut mettre en place en vue de la prochaine saison estivale et à plus long terme. »

La Presse a révélé dans un reportage publié dimanche que de nombreux guides n’ayant pas la formation requise offrent leurs services aux touristes qui veulent découvrir Montréal. Cette formation déficiente fait en sorte que de fausses informations sont transmises aux visiteurs, ou alors que les guides ne peuvent répondre aux questions.

M. Rabouin a noté que les agences légitimes avaient du mal à recruter des guides certifiés, en raison de la pénurie de main-d’œuvre. L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), chargé d’offrir la formation aux futurs guides, manque également de recrues et n’a pas été en mesure de former une nouvelle cohorte cette année, selon lui.

Il précise que ni la Ville, ni Tourisme Montréal n’ont reçu de plaintes au sujet de guides incompétents. « Mais la qualité de l’expérience offerte aux touristes est importante, surtout que les visiteurs sont maintenant de retour, » souligne-t-il.