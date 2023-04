PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a confirmé que tous les patients des résidences Floralies situées dans les arrondissements de Lachine et LaSalle, seront relogés par souci de santé et de sécurité.