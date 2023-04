L’été sera chaud sur le plan sécuritaire à Montréal, a prédit mardi l’administration Plante, qui se fie toutefois à son nouveau chef de police pour limiter les dégâts.

Fady Dagher et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se préparent depuis longtemps pour les prochains mois, a assuré l’élu responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt. Il s’exprimait au conseil municipal.

« Oui, on va avoir un été chaud. Tout le monde le reconnaît. Mais ça fait des mois qu’on y travaille », a affirmé M. Vaillancourt. Il faut « faire confiance au nouveau chef, faire confiance au SPVM, qui travaillent sur le dossier depuis des mois. »

« Tout est mis en place pour la sécurité des gens », a-t-il ajouté. « La sécurité des Montréalais, ce n’est pas qu’au mois de juillet qu’il faut s’en occuper. »

M. Vaillancourt répondait à la question de l’élu d’opposition Abdelhaq Sari, qui s’inquiète du manque d’effectifs au SPVM. « Cette administration n’a toujours présenté aucun plan estival, comme l’a fait Laval et comme on le demande », a-t-il déploré. « Si on avait un plan estival avec des effectifs, avec des patrouilles présentes sur le terrain, ça pourrait rassurer la population. »

M. Sari déplore que Montréal entamera l’été « sans effectifs à la hauteur des défis et sans plan de match » en matière de sécurité publique.