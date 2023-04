À l’heure actuelle, Longueuil ne compte que six stations BIXI, toutes concentrées près du métro de la ligne jaune et du pont Jacques-Cartier.

200 BIXI et 20 stations de plus d’ici 2024

Longueuil procède à l’acquisition de 200 nouveaux vélos BIXI et se dote d’une vingtaine de stations, quadruplant ainsi son nombre de points de service sur le territoire. Le projet coûtera un total de 1,6 million, la facture étant partagée entre Québec et la Ville.

« C’est une excellente nouvelle qui vient renforcer les efforts mis en œuvre par la Ville pour le développement du transport actif à Longueuil, un engagement phare de notre équipe », s’est réjouie lundi la mairesse Catherine Fournier, en marge d’une conférence de presse.

Des 200 vélos BIXI qui seront ainsi acquis, 70 seront à assistance électrique. Il faudra toutefois attendre un an avant de pouvoir les utiliser. Dans un communiqué, l’administration Fournier précise que « les équipements seront livrés graduellement au cours de la saison 2023 et seront disponibles pour les citoyennes et les citoyens d’ici le début de la saison 2024 ».

À l’heure actuelle, Longueuil ne compte que six stations BIXI, toutes concentrées près du métro de la ligne jaune et du pont Jacques-Cartier. L’an prochain, le territoire en comptera donc dorénavant 26, dont environ la moitié devraient permettre la recharge des vélos électriques.

Ces 20 nouvelles stations seront essentiellement situées dans le Vieux-Longueuil, mais deux d’entre elles se situeront aussi dans l’arrondissement de Greenfield Park, et une dans Saint-Hubert. Leur implantation, conjuguée à l’acquisition de 200 vélos, coûtera un total de 1,6 million, une facture payée par le gouvernement provincial et la Ville, à 50 % chacun.

La Ville affirme que deux autres phases d’implantation sont toutefois prévues dans les prochaines années afin de doter le reste du territoire de stations, qui doivent d’abord progressivement être implantées à distance rapprochée.

À Montréal, BIXI a annoncé la semaine dernière que ses équipes tenteront pour la première fois de son histoire de livrer le service toute l'année, incluant pendant l’hiver. Environ 150 des 850 stations seront disponibles après le 15 novembre dans la métropole, dans sept arrondissements, avec éventuellement des dalles chauffantes et des toits. Les vélos seront entre autres équipés de pneus à crampons.

Cette saison, l’organisme procédera à un ajout de « 414 nouveaux vélos, 36 nouvelles stations et 1468 points d’ancrage supplémentaires » sur l’île de Montréal. Au total, on comptera donc 865 stations et environ 10 000 vélos, dont 2600 sont électriques.

Un « énorme terminal » sera d’ailleurs installé au courant de l’été au square Victoria, afin de laisser son BIXI en plein centre-ville. On ignore encore combien de vélos pourront y être stationnés.

Moins bonne nouvelle, toutefois : tant à Longueuil qu’à Montréal, les prix des abonnements augmenteront de 7 à 8 % cette année, a confirmé le président de BIXI, Alexandre Taillefer. Un abonnement valide jusqu’au 15 novembre coûtera ainsi 99 $ plus taxes, soit tout près de 115 $. Un abonnement « annuel » à BIXI, comprenant l’utilisation hivernale, pourrait être rendu disponible éventuellement, mais pas cette année.