Le nombre de plaintes enregistrées par le Bureau de l'Inspecteur Général (BIG) était en baisse marquée en 2022, à cause de la fin de la pandémie de COVID-19.

« La délinquance contractuelle ne fait malheureusement pas relâche à Montréal », a affirmé l’inspectrice générale de Montréal, Brigitte Bishop, dans le rapport annuel de son bureau (BIG), déposé lundi au conseil municipal.

Le document indique que le nombre de plaintes enregistrées par le BIG était en baisse marquée en 2022, à cause de la fin de la pandémie de COVID-19. Les plaintes proviennent toujours en majorité d’entreprises intéressées par les contrats de la Ville et de fonctionnaires municipaux.

Les rapports d’enquête publiés par Me Bishop et son équipe montrent que les problèmes de probité persistent, 10 ans après la commission Charbonneau. « L’utilisation de prête-noms s’est sophistiquée, des entités sont créées avec l’aide de sous-entreprises déjà existantes et appartenant à des entrepreneurs », indique l’inspectrice générale dans son rapport. « Les profits non déclarés sont en outre dissimulés dans d’habiles montages financiers. »

Brigitte Bishop terminera son mandat à la tête du BIG à la fin de l’année 2023.