Les offres pullulent pour le Vieux-Montréal, sur Airbnb et d’autres plateformes de location touristique en ligne, alors que le zonage municipal y interdit les résidences touristiques louées à court terme.

Dans tout le Vieux-Montréal, il est interdit de louer des appartements à des touristes. Or, on retrouve sur Airbnb des centaines de ces logements illégaux. La Ville ne fait pas d’inspection pour faire respecter sa réglementation sur les résidences de tourisme, s’en remettant au gouvernement du Québec, dont les inspecteurs n’ont pas pour mandat d’appliquer les règlements municipaux.

Que ce soit un lit dans un dortoir d’une pseudo « auberge de jeunesse » à 34 $ la nuit ou un loft avec mur de pierre rénové au goût du jour à 2000 $ la nuit, les offres pullulent pour le Vieux-Montréal, sur Airbnb et d’autres plateformes de location touristique en ligne.

Certaines des victimes de l’incendie qui a ravagé un immeuble patrimonial de la place D’Youville, jeudi dernier, seraient des touristes qui y avaient loué une chambre ou un appartement pour quelques jours, selon le Service de sécurité incendie de Montréal.

Sur Airbnb, on retrouve plus de 1000 annonces de logements ou de chambres dans le Vieux-Montréal.

Comment est-ce possible, alors que de telles résidences de tourisme louées à court terme y sont interdites par le zonage municipal ? Que fait la Ville pour appliquer ses règlements ?

10 établissements autorisés

Officiellement, on trouve seulement « 10 établissements ayant comme usage “résidence de tourisme” dans le secteur historique du Vieux-Montréal », indique une porte-parole de l’arrondissement de Ville-Marie, Kim Nantais, qui répondait par écrit la semaine dernière aux questions de La Presse.

Ces établissements bénéficient de droits acquis et étaient déjà exploités quand l’arrondissement a adopté, en 2018, son règlement limitant les locations touristiques au secteur de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Atateken et Saint-Mathieu.

« Aucun nouvel établissement n’a obtenu de certificat d’occupation pour cet usage depuis 2018 », ajoute Mme Nantais.

Il y a 45 certificats d’occupation pour l’usage « résidence de tourisme » actuellement sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, alors qu’on y trouve 4155 annonces de logements sur Airbnb, selon le site Inside Airbnb.

Y a-t-il des inspecteurs municipaux pour faire respecter le règlement ? Non, répond Mme Nantais.

« La location à court terme (hébergement touristique) relève du gouvernement du Québec qui doit octroyer une attestation de classification et un numéro d’établissement, explique-t-elle. Lorsqu’une plainte est déposée à l’arrondissement de Ville-Marie, celle-ci est transmise à Revenu Québec qui est mandaté pour effectuer les inspections, les enquêtes et pour remettre les constats d’infractions ayant trait à l’application de la Loi sur l’hébergement touristique. »

Vérification faite auprès de Revenu Québec, on nous répond que leurs inspecteurs « n’ont pas le mandat d’appliquer la réglementation municipale, mais plutôt la Loi sur l’hébergement touristique », indique la porte-parole, Mylène Gagnon, dans une réponse écrite transmise à La Presse mardi dernier.

« Une municipalité voit au respect de sa réglementation, notamment par l’entremise de ses inspecteurs en urbanisme qui peuvent constater des infractions. Elle peut demander que cessent des usages prohibés et, si requis, intenter des poursuites à cette fin », précise Jean-Manuel Téotonio, porte-parole du ministère du Tourisme, dans un courriel envoyé jeudi.

Application de la loi

La Loi sur l’hébergement touristique exige que les logements loués à court terme à des touristes soient enregistrés auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) et que leur numéro d’inscription soit affiché à leur entrée et sur leur annonce, publiée en ligne ou ailleurs. Les propriétaires qui n’ont pas ce numéro d’enregistrement peuvent être sanctionnés par Revenu Québec.

Dans les faits, une minorité d’annonces en ligne du site Airbnb pour des logements au Québec affichent un numéro de la CITQ.

Dans la plupart des arrondissements montréalais, il faut d’abord avoir obtenu un permis d’occupation pour activité commerciale afin de pouvoir s’enregistrer auprès de la CITQ. Ailleurs, il faut obtenir un avis de conformité de sa municipalité.

Pourquoi ne pas demander à Airbnb d’exiger le numéro de la CITQ avant d’afficher des annonces ?

« Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’affichage du numéro d’enregistrement […] s’appliquent à l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique et non à ceux qui diffusent l’offre d’hébergement », répond M. Téotonio.

Plusieurs arrondissements montréalais, comme Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, limitent l’hébergement touristique à quelques secteurs commerciaux ; Verdun interdit carrément la location commerciale de logements de courte durée.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on se défend d’être laxiste quant aux mesures prises pour faire respecter ces interdictions.

« Depuis 2018, nos arrondissements s’activent pour réglementer et encadrer la pratique des locations de courte durée à Montréal. On a modifié les règles de zonage dans plusieurs arrondissements pour limiter la pratique à des secteurs précis. De son côté, le gouvernement du Québec a donné les pouvoirs nécessaires aux inspecteurs de Revenu Québec afin de faire respecter la Loi sur l’hébergement touristique », souligne l’attachée de presse, Marikym Gaudrault, dans une réponse écrite envoyée samedi soir.

« Depuis des années, la Ville sonne l’alarme pour obtenir les ressources nécessaires de Revenu Québec afin de sévir contre les contrevenants. Avec l’arrivée de la nouvelle réglementation du Gouvernement du Québec le 25 mars prochain, on réitère l’urgence d’aller encore plus loin pour encadrer les pratiques illégales d’hébergement touristique. »

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) a aussi demandé par le passé une application plus stricte de la loi régissant la location touristique à court terme. Selon un sondage mené l’année dernière auprès de 1200 de ses membres, 4,78 % disaient s’être retrouvés dans des situations où des locataires, sans l’autorisation du propriétaire, avaient sous-loué illégalement un logement sur une plateforme de type Airbnb.

De leur côté, les représentants d’Airbnb n’ont pas donné suite à la demande d’entrevue de La Presse.