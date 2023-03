La Presse a confié un mandat de guide touristique à ChatGPT, le temps d’une journée, pour visiter la plus grande ville francophone d’Amérique. Le résultat aura été pour le moins... décevant. Et les mots « Je m’excuse » auront été les favoris de l’intelligence artificielle pendant cette virée parsemée d’erreurs.

Charles-Éric Blais-Poulin Équipe d'enquête, La Presse

Un compagnon erratique et dépassé

La question de départ était simple : est-ce que l’agent conversationnel d’OpenAI peut à lui seul remplacer des milliers de blogues voyage, une pile de Routard, de Petit futé et de Lonely Planet ou encore ce guide local et loquace qui fait part de ses trouvailles en chair et en os ?

À Montréal, force est de constater que non. Le générateur de textes sur commande s’avère souvent fabulateur, erratique et dépassé, coincé dans l’ère pandémique et à la remorque des actualités gourmandes.

« Ma base de données a été entraînée avec des données jusqu’en septembre 2021, nous rappelle-t-il. Cependant, je continue d’apprendre et de me mettre à jour avec de nouvelles informations à mesure qu’elles deviennent disponibles. »

Compte rendu d’une journée concoctée et (en partie) alimentée par un compagnon pas comme les autres.

8 h 30 – Un départ chaotique

La première tasse de café n’est pas encore entamée que, déjà, notre confiance envers l’intelligence artificielle de ChatGPT s’effrite comme le délicieux croissant aux amandes d’Olive+Gourmando (O+G) entre nos doigts.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le restaurant Olive+Gourmando, dans le Vieux-Montréal

Une demi-heure plus tôt, le guide 3.0 avait campé notre journée flambant neuve dans le Vieux-Montréal. Très bien. Mais pour casser la croûte ce mercredi matin, il a donné quatre adresses : O+G, où nous sommes, le sympathique Tommy Café, la crêperie Chez Suzette et la brasserie française Holder.

Dans un souci d’amélioration continue, nous expliquons à M. GPT que Chez Suzette n’ouvre qu’à 10 h et que Le Holder sert des déjeuners uniquement le week-end.

Après de plates « excuses », notre camarade nous fait cadeau de trois nouvelles suggestions « dans le quartier » : Le Gros Jambon, fermé définitivement, Le Passé Composé, qui n’est pas situé dans le Vieux – il a muté du Plateau au Village – et Les Enfants Terribles, qui ouvre à 11 h… Place Ville Marie.

Nous décernons la note de 0 sur 3 à notre robot, qui réagit avec une énième suggestion qui a tout l’air d’un geste d’abdication. Il invente de toutes pièces non seulement un restaurant, le BreWington Bishop, mais aussi un menu – « des classiques œufs-bacon-pommes de terre et des options plus créatives telles que des crêpes aux bananes et aux noix de pecan » – et une adresse. Vous essaierez de trouver le 1410, rue Bishop, à Montréal. Mission impossible, puisque l’adresse la plus proche est une garderie, au 1424.

9 h 45 – Drôle de découverte

ChatGPT nous invite à nous balader dans les rues du Vieux-Montréal, avec des arrêts à la basilique Notre-Dame et à la place Jacques-Cartier. Parlant d’arrêt, notre guide restera muet pour la prochaine heure et demie.

Avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs dans le monde – en quête d’un sens à leur vie ou d’un McDo à proximité –, le compagnon le plus convoité du moment s’affiche souvent « à pleine capacité ». C’est seulement après notre visite de la basilique que nous pourrons lui soumettre certaines interrogations.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La basilique Notre-Dame

Un vitrail religieux, par exemple, montrait Paul de Chomedey de Maisonneuve et ses hommes ériger une croix sur le mont Royal en 1643. Dans une discussion, ChatGPT désignera l’officier français comme unique fondateur de Montréal, quoiqu’aidé « de Jeanne Mance, une religieuse française, et des colons français ». La cofondatrice de Montréal, selon une reconnaissance officielle en 2012, était pourtant laïque.

Nous mettons ensuite le cap sur la place Jacques-Cartier, « un lieu de rencontre et d’échange, qui incarne l’âme de Montréal », dixit ChatGPT, qui reprend vie et raconte quelques anecdotes historiques au passage. La rue piétonne, précise-t-il, « est nommée en l’honneur de l’explorateur français Jacques Cartier, qui a découvert le Canada en 1535 ».

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA BANQ Illustration de Jacques Cartier et ses hommes érigeant la croix de Gaspé en 1534

Il faudrait demander au navigateur malouin comment il a réussi à ériger une croix face à la baie de Gaspé… l’année précédente.

11 h 30 – Négociations de paix sur le mont Royal

À la suggestion de ChatGPT, nous parcourons le mont Royal jusqu’au belvédère Kondiaronk, « qui offre une vue spectaculaire sur la ville de Montréal, le fleuve Saint-Laurent et les montagnes environnantes ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le belvédère Kondiaronk, sur le mont Royal

Le nom de la terrasse panoramique fait référence à « un chef amérindien de la nation des Hurons-Wendats qui a joué un rôle important dans la négociation de la paix entre les nations amérindiennes et les Français en Nouvelle-France au XVIIe siècle », nous informe notre conseiller numérique. Les pourparlers fructueux, toutefois, ont eu lieu en 1701, au XVIIIe siècle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’avenue du Mont-Royal et le Stade olympique en arrière-plan

En lui décrivant ce que nous apercevons à l’horizon au gré de notre balade, ChatGPT échoue par ailleurs à identifier l’œuvre murale L’art magnétique, un hommage du peintre Marc Séguin à Jean Paul Riopelle, et le Stade olympique, qu’il confond tour à tour avec une tour de télécommunications et la tour de l’Horloge.

13 h – Des trous de bagel… et de mémoire

Pour dîner, ChatGPT nous conseille des adresses assez bien choisies : le poutinier La Banquise, St-Viateur Bagel & Café, L’Express ou encore Damas, qui est pourtant fermé à l’heure du midi.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE St-Viateur Bagel & Café

En croquant finalement dans un sandwich circulaire, nous nous risquons à un peu de polémique : Fairmount ou Saint-Viateur, M. GPT ? « Les bagels du premier sont plus denses et ont une croûte plus croustillante, tandis que ceux du second sont plus doux et plus moelleux », nous renseigne le chef.

« Le débat sur les meilleurs bagels à Montréal fait rage depuis des décennies et il n’y a pas de réponse claire à cette question. […] Le mieux est de les essayer tous les deux et de décider par vous-même. » Diplomate, l’automate…

Non loin, en passant devant Chez Baptiste et son enseigne « débit de boisson depuis 1922 », nous avons envie de sonder ChatGPT sur l’histoire centenaire de la mythique brasserie. Notre accompagnateur divague complètement : « Le bar a été fondé en 1984 par Baptiste Fournier, un ancien boxeur qui a décidé d’ouvrir son propre bar après avoir pris sa retraite de la boxe », affirme-t-il.

Pris en flagrant délit d’hallucination, notre complice finira par avouer que Baptiste Fournier, « champion canadien poids moyen à deux reprises, en 1968 et 1970 », est probablement une invention de son esprit. « Je m’excuse… »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La fresque représentant Leonard Cohen, rue Crescent

15 h – Des ennuis au musée

Avant d’entrer dans le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), heureuse suggestion culturelle de ChatGPT, rue Sherbrooke, nous demandons quel musicien est représenté sur un immeuble résidentiel, rue Crescent. Cette fois, notre compagnon répond avec justesse qu’il s’agit de Leonard Cohen, mais détaille la fresque de Kevin Ledo, dans le Plateau, et non celle qui nous intéresse, signée Gene Pendon et El Mac.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le Musée des beaux-arts de Montréal

M. GPT, peut-être lassé d’être repris après chaque erreur, nous fera faux bond dès les portes du MBAM franchies. « Trop de requêtes dans la dernière heure. Réessayez plus tard. »

Un mal pour un bien. Il y a suffisamment de beauté autour. Et les cartels des œuvres, eux, ne tombent jamais hors service.

17 h – Cinq à sept

Pour de nombreux touristes, c’est l’heure de l’apéro. Dernière mission pour ChatGPT : nous diriger vers une microbrasserie qui met à profit le savoir-faire québécois. « Montréal est considéré comme l’une des villes les plus dynamiques en matière de bière artisanale au Canada », s’enthousiasme-t-il.

À notre grand bonheur, notre chaperon suggère Dieu du Ciel !, « à dix minutes de marche » du MBAM. Or, le trajet à pied est cinq fois plus long, selon Google Maps, qui précise avec justesse que l’établissement est fermé temporairement pour des travaux. Notre apé-robot nomme alors Les 3 Brasseurs, une chaîne fondée… en France.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La brasserie Benelux, rue Sherbrooke Ouest

Tant pis, ce sera Benelux, rue Sherbrooke. Les consignes de ChatGPT – qui n’est pas ChatGPS – pour s’y rendre en autobus ou en métro sont catastrophiques ; elles nous éloignent de notre destination !

Enfin attablé devant une IPA (et un peu de solitude), nous tentons une dernière fois de nouer des liens. Un jeu de mots sur Montréal, peut-être, M. GPT ?

« Pourquoi les habitants de Montréal ne boivent-ils jamais de thé ? Parce qu’ils préfèrent le Canadien !

— …

— …

– Un jeu de mots, vraiment ? »

Et encore une fois, ce leitmotiv de notre guide : « Je m’excuse. »

Des sujets clivants

Au gré de notre balade dans Montréal, nous avons questionné l’intelligence artificielle d’OpenAI sur des sujets plus ou moins clivants.

Langue et politique

ChatGPT rappelle que le français est la langue officielle du Québec. « Bien que la plupart des Montréalais parlent également anglais, il est important de respecter la langue et la culture francophone », écrit-il. Pour ceux qui ne parlent pas français, « il est toujours possible de communiquer en anglais, mais il est courtois de commencer par une phrase en français (comme “Bonjour, comment allez-vous ?”). » Il est important, selon lui, « d’éviter de faire des blagues ou des commentaires qui pourraient être perçus comme insultants envers la langue ou la culture francophone ». Or, plus tard dans la conversation, ChatGPT avancera erronément que « Montréal est une ville bilingue, avec le français et l’anglais comme langues officielles ». Quant aux discussions politiques, ChatGPT indique qu’il y a des débats et des sensibilités particuliers liés à la question de l’indépendance du Québec. « Il est important de respecter les opinions et les croyances de chacun et d’éviter les discussions politiques sensibles, à moins que la personne avec qui vous parlez ne soit à l’aise pour en discuter », conseille-t-il aux touristes.

Sécurité

« Montréal est considérée comme une ville relativement sûre, mais comme dans toute grande ville, il y a certains quartiers où il peut être préférable de faire preuve de prudence, surtout la nuit », indique l’agent conversationnel, qui cible particulièrement Saint-Michel, Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve, « où les niveaux de criminalité peuvent être plus élevés que dans d’autres quartiers ». « Comme dans de nombreuses grandes villes, il y a eu une augmentation des incidents de violence armée à Montréal ces dernières années, ce qui peut être préoccupant », nous informe notre guide, qui n’a sans doute pas lu et assimilé l’article de notre collègue Daniel Renaud sur la baisse d’environ 12 % des décharges d’arme à feu en 2022 par rapport à l’année précédente. Bien que « les autorités de la ville travaillent activement pour lutter contre ce problème », « il est toujours recommandé de faire preuve de prudence et de vigilance lors de vos déplacements à Montréal, en évitant les quartiers qui peuvent être considérés comme dangereux ou à risque ». Hochelaga-Maisonneuve, où l’auteur de ces lignes réside, est une nouvelle fois cité en premier par ChatGPT.

Transports en commun

Dans l’ensemble, les transports en commun à Montréal sont bien organisés, efficaces et offrent un moyen pratique et abordable de se déplacer dans la ville, selon ChatGPT, qui énumère les différents services : bus, métro, trains de banlieue et BIXI. « Il reste des défis à relever pour offrir une expérience de transport plus pratique et agréable pour tous les usagers », indique toutefois le cerveau d’OpenAI lorsque nous le questionnons davantage. Ceux-ci, selon lui, touchent à la fréquence et à la ponctualité, à l’accessibilité, à la couverture géographique, au coût ainsi qu’au confort. Quant à la circulation automobile, « Montréal peut être un défi pour les conducteurs, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec la ville ».

Arts et sports

« Montréal est une ville dynamique et diversifiée avec une scène culturelle riche et variée », vante ChatGPT. « Les Montréalais sont fiers de leur ville et de leur culture, et accueillent les visiteurs avec chaleur et convivialité. » Côté musique, les genres de prédilection sont le rock, le jazz et la musique électronique, constate le robot. Montréal regorge en outre de « nombreux musées, galeries d’art et festivals artistiques tout au long de l’année ». Dans le secteur sportif, le hockey est « très populaire à Montréal, avec l’équipe locale des Canadiens de Montréal qui joue dans la Ligue nationale de hockey », explique ChatGPT. « La ville est également un lieu important pour les sports d’été, avec des équipes de baseball, de soccer et de football canadien. » Ah oui, une équipe de baseball à Montréal ? Youppi !

Gastronomie

« La cuisine de Montréal est un mélange de traditions culinaires françaises, anglaises et amérindiennes, ainsi que des influences des communautés immigrantes de la ville », note ChatGPT. Les plats les plus célèbres, dit-il, sont la poutine, les bagels et les sandwiches au smoked meat. « Montréal possède également une scène de brassage artisanal dynamique et en croissance, avec de nombreuses brasseries locales proposant une grande variété de bières artisanales. » Quels sont les meilleurs restaurants dans la métropole ? Voilà un exercice difficile, avoue notre guide, qui en liste une dizaine, dont Au pied de cochon, Joe Beef, Toqué ! et Montréal Plaza.

Ce reportage a été inspiré d’un exercice similaire réalisé par le Washington Post le 28 février dernier. La Presse a utilisé la version gratuite de ChatGPT, basée sur l'architecture GPT-3.5.