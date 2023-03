La mairesse de Montréal, Valérie Plante, assure que la Ville prend ses responsabilités pour trouver l’origine de l’incendie qui a détruit un immeuble du Vieux-Montréal, en faisant plusieurs victimes, mais elle demande aussi à la plateforme de location Airbnb de refuser de mettre en ligne des annonces de logements qui sont illégaux.

« Les plateformes de location à court terme ne peuvent pas juste dire qu’elles sont le marketplace du logement et on s’en lave les mains après », a dit Mme Plante, en point de presse lundi devant l’immeuble incendié. « S’ils veulent être des citoyens corporatifs responsables, ils doivent nous aider à faire respecter la loi québécoise et les règlements de l’arrondissement. »

Elle a révélé être en contact avec le directeur d’Airbnb pour le Canada, Nathan Rotman, à qui elle a fait cette demande officiellement.

Certaines personnes portées disparues dans l’incendie de jeudi dernier avaient loué leur logement sur Airbnb, alors que ce type de location est illégal dans le Vieux-Montréal.

Lundi, les enquêteurs disaient toujours être à la recherche de six personnes disparues dans les décombres de l’immeuble, après qu’un corps ait été retrouvé. « Mais il y en a peut-être d’autres, on ne sait pas », a indiqué le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, qui se tenait aux côtés de la mairesse lors de la conférence de presse.

Le chef de police et le chef des pompiers, Richard Libman, n’ont pas donné de détails sur la cause de l’incendie ni sur de possibles non-conformités de l’immeuble aux normes de sécurité, puisque l’enquête est toujours en cours et elle pourrait être longue, ont-ils souligné.

« À l’arrivée des pompiers, il y avait déjà des flammes qui sortaient par les fenêtres, ils ont sauvé la vie de plusieurs personnes dans les fenêtres. Il y a eu neuf blessés transportés à l’hôpital, dont neuf sont encore hospitalisés », a souligné le chef Libman.

Sur la réglementation au sujet des Airbnb, interdits par le règlement de zonage municipal dans le Vieux-Montréal, la mairesse a souligné à quel point il était compliqué pour les arrondissements de la faire respecter. « Pogner le monde sur le fait, ce n’est pas évident, ça prend une plainte », a-t-elle fait valoir.

Valérie Plante, qui s’est recueillie devant les fleurs laissées par des proches des victimes devant l’immeuble en ruines, s’est dite ébranlée par la tragédie, elle qui enterrait son père le week-end dernier, a-t-elle confié.