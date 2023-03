Une violente agression survenue lundi dans le métro fera l’objet d’une enquête policière. L’incident, devenu viral en ligne, est « terrible », a affirmé mardi Valérie Plante au conseil municipal, tout en se faisant rassurante pour la sécurité des Montréalais.

La mairesse a notamment affirmé que son administration et le nouveau chef de police Fady Dagher « travaillent très fort » pour lutter contre l’insécurité. « Nous, on agit, on pose des gestes », a-t-elle dit. « On a une vision globale, on ne travaille pas en silo. »

Mme Plante était questionnée par le chef de l’opposition Aref Salem concernant une vidéo diffusée lundi sur les réseaux sociaux. Elle montre un individu en attaquer brutalement un autre à coups de poing dans un wagon de métro de la ligne verte. La scène s’est produite en après-midi non loin de la station Beaudry, aux alentours de 14 h 40, a indiqué mardi l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole de la police de Montréal.

Dans la vidéo diffusée en ligne, on aperçoit un individu glisser quelques mots à sa victime, avant de frapper celle-ci à la tête et de lui asséner plusieurs coups de poing. « Faites de quoi ! », lance alors l’homme en détresse aux autres passagers. L’agresseur finit par s’éloigner, laissant sa victime au sol. Celle-ci semble d’ailleurs s’être blessée à la cheville lors de l’alteraction.

La victime est un homme de 45 ans. « Durant l’altercaction, la victime a subi des voies de fait et des blessures, dont une blessure à la cheville. Il y a un rapport qui a été envoyé aux enquêteurs. On a fait la demande pour retirer les caméras de surveillance du métro et pouvoir identifier le suspect. À date, il n’y a pas d’arrestation, mais on recherche un homme dans la vingtaine », a précisé M. Brabant.

« Aujourd’hui, j’ai peur »

« Moi, comme Montréalais, aujourd’hui, j’ai peur », a dit M. Salem en réaction à ces images. « Pour les gens qui prennent le transport en commun, pour ma fille qui commence à prendre l’autobus, j’ai peur. […] Il y a des stations de métro qui ont l’air de piqueries. »

« On va souhaiter une bonne convalescence à ce citoyen qui a été attaqué et évidemment c’est terrible, a de son côté réagi la mairesse Plante. Ce n’est pas ce que l’on souhaite d’aucune façon dans le réseau de métro ou dans nos rues. »

« Les images sont à glacer le sang. J’ai énormément d’empathie pour l’homme qui s’est fait agresser de façon aussi ignoble. J’espère qu’il se rétablira rapidement, sans traumatisme, a continué Aref Salem. Je ne peux pas imaginer que ça puisse arriver à l’une de mes filles ou à un membre de ma famille. »

À la Société de transport de Montréal (STM), le porte-parole Philippe Déry a confirmé mardi que les constables spéciaux de l’organisme paramunicipal « ont été appelés à intervenir auprès de la personne blessée alors que l’altercation était terminée ». « Nous avons facilité la prise en charge de la victime qui a pu être transportée à l’hôpital », a-t-il mentionné, en assurant que la STM collaborera à l’enquête policière.