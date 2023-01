La Ville de Montréal chemine vers l’espacement des collectes des ordures ménagères (un ramassage aux deux semaines), a averti vendredi Valérie Plante.

Quatre jours après l’approbation par le conseil municipal d’une telle initiative dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, la mairesse de Montréal a indiqué que cette pratique était appelée à gagner en importance dans la métropole.

« Évidemment, on s’en va vers ça », a indiqué Mme Plante, en marge d’une conférence de presse sur la sécurité routière. « On a des rapports qui disent qu’on jette trop, qu’il y a trop de recyclage. Il faut couper à la source et je pense que la collecte aux deux semaines c’est une bonne mesure pour nous sensibiliser à notre propre consommation. »

Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, la collecte hebdomadaire du recyclage et du compost est maintenue afin d’encourager les citoyens à plutôt utiliser ces bacs.

Vendredi, Valérie Plante n’a pas voulu s’avancer sur un échéancier pour l’espacement des collectes à l’échelle municipale, « mais définitivement on s’en va vers ce modèle-là ».

Elle a souligné que l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve-contrôlé par sa formation politique-n’est pas le premier à avoir supprimé la moitié de ses ramassages d’ordures : l’arrondissement de Saint-Laurent-contrôlé par l’opposition-a pris la même décision en 2016.