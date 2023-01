La mairesse de Montréal a affirmé vendredi vouloir accélérer l’instauration de mesures d’apaisement de la circulation au centre-ville, dans la foulée de la mort de la petite Mariia, mi-décembre.

Trois tronçons de rues deviendront à sens unique d’ici septembre prochain dans Centre-Sud, dont celui où s’est produit l’accident mortel, a annoncé Mme Plante. Objectif : mettre la « sécurité avant la fluidité ».

« Ce n’est que le début pour le quartier », a dit la mairesse, qui est aussi mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie. « On veut pouvoir sécuriser l’ensemble du Centre-Sud. »

Un citoyen a longuement interrompu la conférence de presse de l’administration municipale, criant que les mesures annoncées étaient trop timides, que son fils vivait dans la peur d’être tué en marchant et que les voitures devraient être bannies des quartiers centraux.

Mme Plante a défendu le bilan de ses cinq premières années aux manettes de l’arrondissement. « On a mis plusieurs dos d’âne sur plusieurs rues, […] on a commencé à mettre des saillies [de trottoir] alors qu’avant ce n’était pas envisagé, on a fermé une rue entre deux rues », a-t-elle dit. « Maintenant, est-ce qu’on peut aller plus vite et plus loin ? La réponse est oui. »

La mairesse s’est désolée des dernières statistiques publiées par les corps de police et qui confirment que 2022 a été une année noire pour les piétons dans le Grand Montréal. « Les raisons qui expliquent cette augmentation des collisions, dont les collisions mortelles, elles sont claires : il y a trop d’autos, elles sont trop grosses et elles roulent trop vite », a-t-elle dit.

Nouvelles rues à sens unique dans Centre-Sud : rue Fullum, vers le nord, entre les rues Ontario et Sherbrooke ; rue Parthenais, vers le nord, entre les rues De Rouen et Sherbrooke ; rue de Rouen, vers l’est, entre les rues Fullum et D’Iberville.