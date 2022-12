PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

La bénévole Fabienne Voisin court entre deux comptoirs pour servir les clients de la Mission, prenant soin de noter les préférences et les restrictions alimentaires de chacun, et enchaînant les « Bon appétit ! » et les « Joyeux Noël ! ». « On sent qu’on sert un tout petit peu à quelque chose, qu’on peut apporter un petit peu de lumière dans les yeux de ces gens qui ont l’air seuls », dit-elle.