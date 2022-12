(Montréal) La Société de transport de Montréal (STM) annonce lundi le lancement d’un appel d’offres pour la construction du tunnel et la préparation des emplacements de certaines des futures stations et structures auxiliaires du prolongement de la ligne bleue du métro vers l’est de Montréal.

La Presse Canadienne

Le bénéficiaire de l’appel d’offres sera connu au deuxième semestre de l’an prochain.

Il sera notamment responsable d’assurer la conception et la construction du tunnel entre Pie-IX et Anjou ouest, la construction du tunnel Pie-IX et l’arrière-gare de l’actuelle ligne bleue, des excavations aux stations Pie-IX, Viau et Lacordaire ainsi que de certaines structures auxiliaires.

D’autres appels d’offres seront émis dans les prochains mois en vue de la mise en service des cinq nouvelles stations du tronçon prolongé de la ligne bleue, à l’automne 2029.

C’est l’été dernier que la STM a été autorisée par le gouvernement du Québec à aller de l’avant avec l’étape de réalisation du prolongement de la ligne bleue du métro.

Cette ligne comporte présentement 12 stations, de Snowdon, dans le sud-ouest de Montréal, jusqu’à Saint-Michel, à l’est.