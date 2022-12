Le trois quarts des habitations à loyer modique (HLM) de Montréal sont en mauvais ou en très mauvais état, a révélé jeudi l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

L’état des bâtiments s’est rapidement dégradé depuis un an.

« Le parc [de HLM] a souffert d’un sous-investissement des gouvernements pendant de nombreuses années », a indiqué Danielle Cécile, directrice générale de l’OMHM. Mme Cécile témoignait devant la Commission des finances de la Ville de Montréal. « On a une bonne partie de notre parc qui est vraiment, vraiment — on n’exagère pas — en mauvais état. »

Selon la documentation de l’OMHM, 34 % des bâtiments de HLM à Montréal sont en « mauvais état » et 41 % sont en « très mauvais état », pour un total de 75 %. L’OMHM gère 838 bâtiments de HLM, qui comptent au total plus de 20 000 appartements.

La situation s’est dégradée par rapport à l’an dernier, où 66 % des HLM de l’OMHM étaient considérés comme en « mauvais » ou en « très mauvais » état.

Une lumière au bout du tunnel, selon Mme Cécile : un chèque de 94 millions annoncé par Québec l’an dernier pour la remise en état de HLM. « C’est un bon pas en avant. Ça nous a permis de diriger ces argents-là vers nos logements barricadés, a dit la fonctionnaire. Honnêtement, l’année prochaine je pense que vous allez voir des changements dans l’état de notre parc. »