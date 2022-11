Les économies engendrées par la gratuité devraient représenter plus de 300 $ pour une personne aînée.

Le métro et l'autobus gratuits pour les aînés dès juillet 2023

L’utilisation du transport collectif sera gratuite pour les personnes de 65 ans et plus à Montréal dès juillet 2023. L’administration Plante, qui en avait fait un engagement électoral l’automne dernier, dépensera 40 millions annuellement pour y arriver.

Cette nouvelle mesure devrait officiellement être annoncée dans le prochain budget de la Ville, qui sera présenté la semaine prochaine. Des sources municipales confirment toutefois d’emblée que l’implantation de la gratuité chez les 65 ans et plus coûtera bel et bien 40 millions annuellement, comme cela était prévu.

Fait à noter, toutefois : comme ce nouvel incitatif ne sera mis en place qu’en juillet 2023, il n’en coûtera que 24 millions pour sa première année.

Sur Twitter, mercredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a parlé d’une décision qui permettra « aux personnes aînées de participer pleinement à la vie en société et à la transition écologique ». « Et c’est un bon moyen de lutter contre l’inflation », s’est-elle exclamée du même coup.

En juin 2021, alors qu’elle était en pleine campagne pour sa réélection à la tête de la Ville, Mme Plante s’était engagée à rendre concrète la gratuité du transport collectif pour les personnes âgées en 2023.

À l’époque, l’élue avait aussi annoncé dans l’immédiat que les personnes âgées de 65 ans et plus auront droit à une réduction de prix de 50 %, pour atteindre un coût mensuel d’environ 30 $. Les économies engendrées par la gratuité devraient donc représenter plus de 300 $ pour une personne aînée.

Il faut rappeler que la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées est une promesse phare de Valérie Plante et de son parti, Projet Montréal, depuis la campagne électorale de 2017, année où la mairesse a été portée au pouvoir pour la première fois. La pandémie de COVID-19 avait cependant jusqu’ici empêché la Ville d’aller de l’avant avec la gratuité totale, avait expliqué la mairesse.

« La volonté a toujours été là, mais avec la pandémie, on a dû faire des choix budgétaires et s’adapter », avait-elle alors détaillé.

Depuis le mois de juillet 2021, les enfants âgés de 11 ans et moins peuvent déjà prendre le métro gratuitement dans la métropole. Pour pouvoir prendre le métro ou l’autobus, ils doivent néanmoins être accompagnés d’une personne de 14 ans et plus.

Avec Isabelle Ducas