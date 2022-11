Les trains du REM circulent depuis quelques jours à haute vitesse et en mode automatique au centre-ville de Montréal afin de simuler un fonctionnement normal du réseau, s’est réjoui lundi le dirigeant du projet.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Les Montréalais devraient voir de plus en plus souvent les rames blanches et vertes à travers les gratte-ciel.

« C’est vraiment excitant », a lancé Denis Rivard, vice-président REM de CDPQ Infra, dans une conférence devant les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

« C’est la phase la plus importante de tout le projet, a-t-il ajouté en entrevue avec La Presse, en marge de sa présentation. Ça veut dire que notre train, on l’a. » Le train « est installé, il est sécuritaire, on est prêts à opérer », a dit M. Rivard, lui-même ingénieur.

« On a fait quelques tests la semaine dernière, on a fait quelques petits ajustements et on reprend les tests cette semaine », a-t-il continué. « Vous allez voir passer des trains de deux wagons, mais aussi des unités multiples, jusqu’à quatre wagons qui vont circuler de Brossard jusqu’à la gare Centrale. […] Les gens vont voir passer le REM sur le pont plus vite qu’eux, probablement. »

Ces simulations ont été permises par l’obtention, le 6 octobre dernier, d’une importante certification internationale de sécurité ferroviaire.

Pas de REM avant le printemps

CDPQ Infra a annoncé fin octobre que le tronçon Rive-Sud du REM n’entrerait pas en service avant le printemps 2023. La société impute ce retard à la pandémie de COVID-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la chaîne économique.

Les tests auraient pu être terminés à temps pour une inauguration cet hiver, mais CDPQ Infra n’a pas voulu prendre le risque d’entamer l’opération à travers la neige et le verglas. « La décision la plus responsable pour assurer le succès de cette première mise en service était de la reporter au printemps 2023 », a indiqué CDPQ Infra.

Dans sa conférence devant l’OIQ, Denis Rivard a vanté un « projet de classe mondiale » dont les retards ont surtout été causés par les problèmes de structure et d’explosifs dans le vieux tunnel sous le mont Royal, en plus de la pandémie.

Il a ajouté que les systèmes d’opération du REM – sans conducteur – seraient protégés contre les cyberattaques. Les réseaux critiques ont été installés en double et seront complètement déconnectés de l’internet pour les mettre à l’abri de toute intrusion.